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Кривавий матч: як запальничка спалила "вовків"

18 березня, 10:07

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Фанати розбили голову рефері в матчі "Рома" – "Динамо"

Сьогодні в Києві "Шахтар" приймає "Рому" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Напередодні влада заборонила відвідування глядачами НСК "Олімпійський".

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Дивіться стрім матчу "Шахтар" – "Рома":

А ми згадаємо про інше протистояння італійського клубу з українським. У Лізі чемпіонів-2004/2005 "Рома" потрапила в одну групу з "Динамо". Поєдинок в Римі відкривав груповий етап.

Матч складався добре для київського клубу. На 29-й хвилині Горан Гавранчич шикарним ударом зі штрафного відкрив рахунок. А відразу після свистка на перерву Філіп Мексес вдарив Маріса Верпаковскіса і отримав червону картку.

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Фанати "вовків" вибухнули в обуренні і в головного арбітра Андреса Фріска полетіли різні предмети. Запальничка (є версія, що монета) потрапила в голову. Залитий кров'ю рефері покинув поле і потім прийняв рішення не продовжувати гру через те, що на стадіоні не дотримуються заходів безпеки.

Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА присудив "Ромі" технічну поразку і зобов'язав клуб провести два матчі без глядачів.

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