Кролик у нижній білизні! Дочка легенди футболу вразила відвертістю

Нещодавно Бьянка Гаскойн сфотографувалася абсолютно голою, а тепер постала в новому образі. Дівчина запостила в соцмережі відверту фотографію в чорній нижній білизні, а на голову одягла вушка кролика.

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Нагадаємо, що Бьянка – прийомна дочка Гаскойна від шлюбу з давньою подругою Шеріл, який тривав лише три роки. Проте дівчина взяла собі прізвище колишнього футболіста і навіть намагалася допомогти йому в боротьбі з алкоголем. Але потім на всю країну заявила, що Гаскойн не раз бив її матір, а Пол у відповідь відмовився від неї як від дочки.

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