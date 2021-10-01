Криза вдарила по Роналду: водій футболіста сім годин прочекав на заправці і поїхав ні з чим

Водій зіркового нападаючого Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду прочекав майже сім годин, щоб заправити свій Bentley, але поїхав без єдиної краплі

Кріштіану Роналду прийдеться ходити пішки / Фото: Mirror

Суперкар був помічений в черзі в кількох кілометрах від будинку гравця МЮ. Поруч з ним був припаркований Range Rover, яким також керував співробітник служби безпеки Роналду.

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Водії під'їхали о 14:20, сподіваючись, що на заправну станцію прибуде цистерна з паливом. Але, прочекавши шість годин і 40 хвилин, вони зрозуміли, що нікого немає, і поїхали о 9 вечора, пише The Sun.

Португальський форвард недавно придбав представницький седан Bentley Flying Spur за 220 тисяч фунтів, поповнивши свою колекцію суперкарів, яка вже налічує 17 автомобілів.

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Колекція Роналду включає Ferrari, Lamborghini, McLarens, два Rolls-Royce, Porsche 911 Turbo S, Koenigsegg CCX, Bentley Continental, Range Rover і кілька Audi і Mercedes.

У нього є Ferrari Monza за 1,4 мільйона фунтів, Bugatti Veyron Grand Sport за 1,7 мільйона фунтів і Bugatti Chiron за 2,15 мільйона фунтів. Але перлиною його колекції є Bugatti Centodieci за 8,5 мільйонів фунтів.

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Хоча з останніми подіями в Великобританії в гаражі Роналду не завадив би який-небудь електрокар.

Нагадаємо, британці зіштовхнулися з паливною кризою через брак водіїв на бензовози. Багато з них покинули країну через Brexit, а нові не встигли отримати права через пандемію. Компаніям навіть довелося встановити ліміти на продаж палива в одні руки.