Дружина любить, коли випирає: гравець збірної України готується до Нового року

Зворушливі кадри процесу підготовки до зимових свят Кривцов показав у своєму Instagram.
Для прикрашення ялинки футболістові зі зростом 1,84 м довелося лізти на драбину. Вся річ у тім, що його дружина вважає за краще, щоб лісова красуня була дуже високою.
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"Юля вважає ялинку хорошою тоді, коли зірка трохи випирає з підлоги у сусідів зверху", – жартома написав Сергій.
Також у сім'ї футболіста є традиція прикрашати ялинку щороку раніше, ніж попереднього.
"Так, через якихось кілька років наряджатимемо в липні", – зазначив захисник.
Фоловери включили фантазію і запитали, що буде, коли настане час вбирати ялинку в січні.
"Не прибиратимете ялинку до наступного Нового року або ставитимете паралельно другу?", – запитують у коментарях.
На що Кравцов відповів:
"Якщо ставити паралельно, то потрібна буде ще одна кімната. Назвемо її Ялинкова", – пожартував футболіст.
Також у Instagram футболіст зазначив, що ще однією улюбленою справою під час зимових свят для нього є написання листа Діду Морозу.
Але фанати нагадали Сергію про те, що діють карантинні обмеження:
"Дід Мороз не прийде, немає вакцини", – засмутили Кривцова підписники.
Нагадаємо, що Сергій разом із дружиною Юлією виховують трьох дітей.