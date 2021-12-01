Дружина любить, коли випирає: гравець збірної України готується до Нового року

Футболіст збірної України та донецького Шахтаря Сергій Кривцов поділився у Мережі сімейним відео. Гравець разом із дружиною та дітьми прикрасили новорічну ялинку

Кривцов і його сім'я

Зворушливі кадри процесу підготовки до зимових свят Кривцов показав у своєму Instagram.

Реклама

Для прикрашення ялинки футболістові зі зростом 1,84 м довелося лізти на драбину. Вся річ у тім, що його дружина вважає за краще, щоб лісова красуня була дуже високою.

"Юля вважає ялинку хорошою тоді, коли зірка трохи випирає з підлоги у сусідів зверху", – жартома написав Сергій.

Також у сім'ї футболіста є традиція прикрашати ялинку щороку раніше, ніж попереднього.

Реклама

"Так, через якихось кілька років наряджатимемо в липні", – зазначив захисник.

Фоловери включили фантазію і запитали, що буде, коли настане час вбирати ялинку в січні.

"Не прибиратимете ялинку до наступного Нового року або ставитимете паралельно другу?", – запитують у коментарях.

На що Кравцов відповів:

Реклама

"Якщо ставити паралельно, то потрібна буде ще одна кімната. Назвемо її Ялинкова", – пожартував футболіст.

Також у Instagram футболіст зазначив, що ще однією улюбленою справою під час зимових свят для нього є написання листа Діду Морозу.

Футболіст любить писати Діду Морозу / Фото: Unsplash

Але фанати нагадали Сергію про те, що діють карантинні обмеження:

"Дід Мороз не прийде, немає вакцини", – засмутили Кривцова підписники.

Нагадаємо, що Сергій разом із дружиною Юлією виховують трьох дітей.