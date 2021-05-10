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Крах Роналду! Мілан навіть з травмою Ібрагімовича розгромив Ювентус на його полі

10 травня, 00:08

Олег Люлька Олег Люлька

"Россонері" забили у ворота туринців три "сухі" м'ячі і вибили їх із зони Ліги чемпіонів. Якщо Ювентус залишиться за бортом ТОП-4, Кріштіану змінить клубну прописку

Ібрагімович vs Роналду

Ібрагімович vs Роналду / Фото: Reuters

Центральний матч 35-го туру чемпіонату Італії завершився сенсацією. Мілан на виїзді розгромив Ювентус 3:0 і за три тури до фінішу вибив туринців з їхньою суперзіркою Кріштіану Роналду із зони Ліги чемпіонів – на п'яте місце.

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Сам же Мілан, який мріє очолити Андрій Шевченко, тепер ділить другу сходинку з Аталантою Руслана Маліновського та Віктора Коваленка.

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ЮВЕНТУС – МІЛАН – 0:3. ОГЛЯД МАТЧУ

Відзначимо, що перемога Мілана могла бути і більшою, але пенальті у виконанні івуарійського півзахисника "россонері" Кессі потягнув кіпер Ювентуса Щенсний.

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Відео незабитого пенальті Мілана

Правда, не обійшлося для Мілана без ложки дьогтю. За рахунку 1:0 у другому таймі травми на рівному місці зазнав лідер "россонері" Ібрагімович. 39-річний швед після верхової боротьби з де Лігтом невдало приземлився і з криком впав на поле, схопившись за ліве коліно.

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Ребич, який вийшов замість Ібри, забив за Мілан. Златан же тепер ризикує пропустити не тільки фініш клубного сезону, але і фінальну частину Євро зі збірною Швеції.

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Додамо, що поразка від Мілана робить ще більш реальним літнє прощання Роналду з Ювентусом. Як ми писали раніше, Кріштіану не бажає грати в Лізі Європи і може перебратися до МЮ, Реала або ПСЖ.

Ювентус – Мілан – 0:3
Голи: Діас, 45+1, Ребич, 78, Томорі, 83
Нереалізований пенальті: Кессі (59, Мілан, сейв воротаря)
Ювентус: Щенсний – Куадрадо, де Лігт, К'єлліні, Алекс Сандро – Маккензі, Бентанкур (Кулусевські, 67), Рабьо, К'єза (Дібала, 79) – Мората, Роналду
Мілан: Доннарумма – Калабрія, К'єр, Томорі, Ернандес – Кессі, Беннасер (Далот, 82) – Салемакерс (Мейте, 82), Діас (Крунич, 70), Чалханоглу – Ібрагімович (Ребич, 66)
Попередження: К'єза, 53, К'єлліні, 57 – Діас, 59, Салемакерс, 76

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