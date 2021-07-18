Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Коваленко може стати "орлятком": ведуться переговори зі Спецією

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
18 липня, 20:25
Копіювати лінк
25-річний український хавбек Аталанти незабаром може стати гравцем клубу з Лігурії. Представники команд ведуть переговори про умови трансферу Віктора
Віктор Коваленко
Віктор Коваленко / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Атакуючий півзахисник Аталанти і збірної України Віктор Коваленко стане гравцем Спеції, повідомляє Calcionews24. "Орлята", як називають футбольний клуб в Італії, дуже зацікавлені в підписанні екс-гравця Шахтаря.

Читайте також: Коваленко піде з Аталанти в інший клуб Серії А

Віктор Коваленко
Віктор Коваленко / Фото: Канал Футбол

Агент футболіста зустрінеться з керівництвом бергамців, щоб залагодити деталі переходу. Українському футболісту необхідна ігрова практика, яку він може отримати в новому клубі.

Спеція всерйоз має намір підписати молодого, але вже досвідченого гравця, посиливши свій склад перед початком сезону.

Коваленко і Шаблій
Коваленко і Шаблій / Фото: Instagram

В тренді

Нагадаємо, Коваленко перейшов в Аталанту з донецького Шахтаря минулої зими, підписавши контракт, розрахований до 30 червня 2025 року. За клуб з Бергамо Віктор провів лише три хвилини в Серії А. Спеція в минулому сезоні посіла 15 місце в турнірній таблиці чемпіонату, зберігши прописку в елітному дивізіоні.

Коваленко і Маліновський
Коваленко і Маліновський / Фото: Twitter

На минулому чемпіонаті Європи-2020 Коваленко не брав участі. Наставник української збірної Андрій Шевченко виключив екс-гірника з остаточної заявки напередодні турніру через травму .

Раніше повідомлялося, що Аталанта веде переговори про перехід Віктора Коваленка в Болонью – це може бути як оренда, так і повноцінний трансфер.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти