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Коваленко дебютував за "Аталанту" із символічного виходу на заміну

21 березня, 17:00

Олег Люлька Олег Люлька

Дебют Коваленка видався переможним завдяки Маліновському, якого він і замінив

Віктор Коваленко, котрий у лютому перейшов із "Шахтаря" до "Аталанти", сьогодні дебютував у складі бергаманців. Колишній "гірник" на 87-й хвилині виїзного матчу проти "Верони" замінив свого співвітчизника Руслана Маліновського, і, з урахуванням компенсованого часу, провів на полі сім хвилин.

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"Аталанта" обіграла "Верону" 2:0. Коваленко результативними діями відзначитися не встиг, а ось Маліновський став найкращим гравцем матчу, реалізувавши пенальті, призначений після його ж кутового і гри рукою гравцем "Верони". Також Руслан віддав гольовий пас на Сапату, який перед перервою подвоїв перевагу "Аталанти".

Огляд матчу "Верона" – "Аталанта" (0:2)

Віктор Коваленко
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Віктор Коваленко / Фото: Канал Футбол

Раніше Руслан Маліновський розповів, що допомагає в адаптації Віктору Коваленку. "Але він дуже самостійний хлопець, у багатьох випадках, де я міг йому допомогти, він сам усе вирішував. Це в плюс йому. Дуже важливо, приїжджаючи в іншу країну, інший чемпіонат, не замикатися в собі, не соромитися. Він намагається розмовляти італійською з хлопцями, як би це смішно не звучало. Але він старається, це дуже важливо".

Віктор Коваленко і Руслан Маліновський в Бергамо

Віктор Коваленко і Руслан Маліновський в Бергамо / Фото: Instagram

"Нині Вітя проводить більше часу на ліжку, ніж в спілкуванні зі мною. Його так навантажили, тому що потрібно виконати певний обсяг роботи, щоб бути з командою на одному рівні в плані кондицій", – відзначав Маліновський

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Дивіться, як Коваленко забивав за "Шахтар"

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чемпіонат Італії Аталанта Руслан Малиновський Віктор Коваленко

Джерело: Сегодня|Спорт

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