Милиці замість Києва: лідер "Роми" не зіграє в матчі-відповіді з "Шахтарем"

Один з найкращих бомбардирів "Роми" експівзахисник "Шахтаря" Генріх Мхітарян точно не зіграє в матчі-відповіді 1/8 Ліги Європи проти "гірників", який відбудеться 18 березня в Києві на НСК "Олімпійський".
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Капітан збірної Вірменії був замінений в першому таймі поєдинку цих команд в Римі 11 березня, коли "Рома" обіграла "Шахтар" 3:0.
Тепер стали відомі результати медобстеження Мхітаряна. Як повідомляє Vnews.am, через травму гомілки Генріх пропустить близько трьох тижнів.
До речі, як зазначає Corriere dello Sport, напередодні ввечері Мхітарян на базі "Роми" пересувався на милицях.
Подивимося, чи зіграє відсутність одного з лідерів "Роми" на користь "Шахтарю". Як заявив молодий півзахисник "гірників" Георгій Судаков, 0:3 в Римі – ще не кінець: "У нас є менталітет переможців і всі сподіваються на матч-відповідь".
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