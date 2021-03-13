Милиці замість Києва: лідер "Роми" не зіграє в матчі-відповіді з "Шахтарем"

Генріх Мхітарян вибув з ладу на три тижні

Один з найкращих бомбардирів "Роми" експівзахисник "Шахтаря" Генріх Мхітарян точно не зіграє в матчі-відповіді 1/8 Ліги Європи проти "гірників", який відбудеться 18 березня в Києві на НСК "Олімпійський".

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Капітан збірної Вірменії був замінений в першому таймі поєдинку цих команд в Римі 11 березня, коли "Рома" обіграла "Шахтар" 3:0.

Тепер стали відомі результати медобстеження Мхітаряна. Як повідомляє Vnews.am, через травму гомілки Генріх пропустить близько трьох тижнів.

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Генріх Мхітарян / Фото: REUTERS

До речі, як зазначає Corriere dello Sport, напередодні ввечері Мхітарян на базі "Роми" пересувався на милицях.

Подивимося, чи зіграє відсутність одного з лідерів "Роми" на користь "Шахтарю". Як заявив молодий півзахисник "гірників" Георгій Судаков, 0:3 в Римі – ще не кінець: "У нас є менталітет переможців і всі сподіваються на матч-відповідь".

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