Кістки на стіл! Дружина Зінченка показала, хто в домі господар і розсмішила фанатів

Друга половинка українського футболіста Олександра Зінченка Влада Седан показала, як готує їжу разом з чоловіком і хто головний в їхньому будинку в Манчестері

Дружина футболіста збірної України і англійського Манчестер Сіті Олександра Зінченка показала, хто у них в домі господар. Журналістка Влада Седан поділилася фото з кухні свого будинку в Британії. Раніше Зінченко різко відповів дружині на питання про визнання його кращим гравцем.

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Під час приготування обіду за стіл до пари "підсіли" їх домашні улюбленці, французькі бульдоги Міа і Луї, для яких уже було приготовлене частування.

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"Карти під стіл, кістки на стіл. Я думаю, всім зрозуміло, хто в домі господар", – підписала забавне фото Влада в своєму Instagram

Влада Седан і Олександр Зінченко зі своїми собаками / Фото: Instagram

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"Один кайффф, а не фотка", – відреагували шанувальники Влади, які повеселилися від душі. "Фото дня", – написала Вікторія Коноплянка. А хтось навіть порадив завести парі діточок.

Раніше спокуслива дружина Зінченка отримала букет від головного фаната. Влада Седан зізналася, що чоловік балує квітами не тільки на свята.

Влада Седан / Фото: Instagram

Раніше Влада Седан розповіла про те, чому її не буде в Playboy: "У мене все ріденьке і малогабаритне".

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Ми також повідомляли, що Олександр Зінченко з ризиком для життя запустив салют у себе під будинком (відео).

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