Концерт з бубном в роздягальні Бразилії: після виходу до фіналу Копи ніхто не стримувався

Після перемоги над Перу у півфіналі Кубка Америки-2021 бразильські футболісти влаштували концерт з бубном і барабанами в своїй роздягальні

Роздягальня збірної Бразилії після виходу до фіналу Копа Америка/Фото CBF Futebol

Цієї ночі збірна Бразилії стала першим фіналістом домашнього Кубка Америки-2021, мінімально обігравши в півфіналі Перу – 1:0. Після матчу емоційні бразильці влаштували в роздягальні справжній концерт зі звичайними барабанами і джембе, дудками і бубнами. А головний стренер "Селесао" зробив гучну заяву.

Бразилія зіграє у фіналі Копа 2-й раз поспіль і побореться за 10-й титул в історії. Причому 5 турнірів з 9 були виграні будинку. Другий фіналіст визначиться в матчі між збірними Аргентини і Колумбії, який відбудеться в ніч на середу, 7 липня. Початок поєдинку – о 4:00.

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"Ми не хочемо обіграти в фіналі когось конкретного, ми хочемо заслужити цю перемогу, і тому у мене немає вподобань стосовно того чи іншого суперника. Ми прагнемо до панування і контролю на полі. Це могло призвести до голів і великим рахунком, але не до ефективності", – цитує головного тренера Бразилії Титі El Universo

Раніше ми повідомляли, що гравці Бразилії не хочуть грати на домашньому Кубку Америки.

Дивіться огляд півфінального матчу між Бразилією і Перу