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Концерт з бубном в роздягальні Бразилії: після виходу до фіналу Копи ніхто не стримувався

Олена Павлова Олена Павлова
6 липня, 10:08
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Після перемоги над Перу у півфіналі Кубка Америки-2021 бразильські футболісти влаштували концерт з бубном і барабанами в своїй роздягальні
Роздягальня збірної Бразилії після виходу до фіналу Копа Америка/Фото CBF Futebol
Роздягальня збірної Бразилії після виходу до фіналу Копа Америка/Фото CBF Futebol

Цієї ночі збірна Бразилії стала першим фіналістом домашнього Кубка Америки-2021, мінімально обігравши в півфіналі Перу – 1:0. Після матчу емоційні бразильці влаштували в роздягальні справжній концерт зі звичайними барабанами і джембе, дудками і бубнами. А головний стренер "Селесао" зробив гучну заяву.

Бразилія зіграє у фіналі Копа 2-й раз поспіль і побореться за 10-й титул в історії. Причому 5 турнірів з 9 були виграні будинку. Другий фіналіст визначиться в матчі між збірними Аргентини і Колумбії, який відбудеться в ніч на середу, 7 липня. Початок поєдинку – о 4:00.

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"Ми не хочемо обіграти в фіналі когось конкретного, ми хочемо заслужити цю перемогу, і тому у мене немає вподобань стосовно того чи іншого суперника. Ми прагнемо до панування і контролю на полі. Це могло призвести до голів і великим рахунком, але не до ефективності", – цитує головного тренера Бразилії Титі El Universo

Раніше ми повідомляли, що гравці Бразилії не хочуть грати на домашньому Кубку Америки.

Дивіться огляд півфінального матчу між Бразилією і Перу

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B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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