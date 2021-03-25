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Кому вірити: у збірної України знайшли трьох найкращих гравців матчу з Францією за різними версіями

25 березня, 10:32

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Статистичні портали і думки вболівальників розійшлися

Вчора пізно увечері підопічні Андрія Шевченка почали свій шлях на мундіаль-2022: збірна України зіграла внічию з Францією. І нехай нашим пощастило відігратися після рикошету, заслуг українців це не применшує.

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Після фінального свистка експерти почали визначати кращих гравців матчу в Сен-Дені. Цікаво, що думки щодо того, кому ж віддати пальму першості в складі "синьо-жовтих", розійшлися. Статистики сайтів WhoScored і SofaScore найкращим назвали Миколу Матвієнка.

А ось ресурс InStat найбільше оцінив продуктивність Олександра Караваєва, видавши йому 323 бали. Нагадаємо, захисник "Динамо" віддав передачу під гольовий удар Сергію Сидорчуку. Ближче інших партнерів до нього в рейтингу розташувалися Микола Шапаренко (316) і Сидорчук (303). Скромніше всіх виглядав форвард Роман Яремчук (231): йому видали навіть менше, ніж Мораесу і Коваленку, котрі вийшли на заміну.

Дізнавайтеся всі результати і відеоогляди матчів першого дня відбору на ЧС-2022.

Своє голосування в Україні провели і серед уболівальників. Тут же переміг півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко, який набрав 31% голосів, пише xsport . Своїми версіями фани почали ділитися ще під час матчу.

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Тим часом Шовковський залишив загадкове повідомлення в мережах після гри Франція – Україна.

Дивіться найкращі моменти поєдинку на "Стад де Франс":

Всі подробиці в спецтемі Збірна України

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