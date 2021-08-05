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Колос – Шахтар Караганда: де і коли дивитися поєдинок Ліги Конференцій

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
5 серпня, 14:00
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Команда Руслана Костишина зіграє свій перший матч в новому єврокубку проти представника чемпіонату Казахстану
Колос битиметься в Лізі Конференцій з Шахтарем із Караганди
Колос битиметься в Лізі Конференцій з Шахтарем із Караганди / Фото: Колос Ковалівка Instagram

Сьогодні Колос стартує в Лізі Конференцій. Суперником ковалівської команди в третьому раунді кваліфікації стане Шахтар з Караганди. Зустріч пройде в Ковалівці на стадіоні "Колос". Початок – о 21:00 за київським часом. Також поєдинок буде показаний в прямому ефірі на ТБ і в інтернеті.

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Де дивитися матч Колос – Шахтар Караганда? У прямій трансляції гра буде показана на телеканалі Футбол 2, а також на сервісі OLL.TV (по підписці).

Для Колоса починається другий євросезон в історії. У минулому році команда Руслана Костишина грала у кваліфікації Ліги Європи, де зуміла пройти грецький Аріс (2:1). Щоправда, в наступному раунді кваліфікації український колектив поступився в овертаймі хорватському Осієку.

Як Колос здобував перемогу над Арісом:

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У минулому чемпіонаті Колос фінішував четвертим в УПЛ, що дозволило команді стартувати у новоствореній Лізі Конференцій з третього раунду кваліфікації. Першим суперником ковалівцев стане казахський Шахтар з міста Караганда.

Четверте місце в сезоні-2020 дозволило команді Магомеда Адієва відібратися в Лігу Конференцій. У другому раунді кваліфікації Шахтар був аутсайдером у зустрічі зі Стяуа, проте зумів вирвати путівку далі в серії пенальті (0:1, 2:1).

Друга гра у Караганді пройде в наступний вівторок, 10 серпня, через що матч Колоса в УПЛ проти Миная перенесли на невизначений строк. У разі успіху в іграх з Шахтарем в раунді плей-офф Колос битиметься з переможцем пари Спартак Трнава – Маккабі Тель-Авів.

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