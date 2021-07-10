Колдун розповів, коли народився Мілевський. Вони вчилися в одному класі

Учасник "Євробачення" Дмитро Колдун вважає, що Артем Мілевський народився в 1985 році, а не в 1983-му, як стверджує футбольний агент

Колдун навчався з Мілевським в одному класі

Відомий білоруський співак, учасник "Євробачення" Дмитро Колдун дав коментар стосовно віку футболіста Артема Мілевського. Раніше агент Денніс Лахтер звинуватив Артема в тому, що його вік переписали. І насправді футболіст народився в 1983 році, а не в 1985-му, як значиться в його документах.

Колдун навчався з Мілевським з шостого по дев'ятий клас і поділився своїм баченням ситуації.

"Чесно, не пам'ятаю, якого він року народження, ніде не записано. Але я пішов в школу в 6 років. Якщо він 1983 года, то він пішов в школу в 8 років? По-моєму, Артем все ж 1985 року. Не пам'ятаю якихось дисциплінарних пригод з ним. Так, хлопець був здоровий, з явними спортивними здібностями. Але якихось тем з хуліганством не було" , – цитує Колдуна Євроспорт.

Нагадаємо, що останнім клубом Артема Мілевського був закарпатський Минай. Зараз він у статусі вільного агента.

Раніше ми писали, що Віра Брежнєва в Мінську тусувалася з Мілевським, фанати вимагали інтимних подробиць.

Дивіться виступ Дмитра Колдуна на "Євробаченні":