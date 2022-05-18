Коли і де дивитись матч збірної України проти Рієки

Команда Олександра Петракова проведе третій спаринг у рамках підготовки до плей-оф ЧС-2022. Розповідаємо, як переглянути гру збірної України

Збірна України

Сьогодні національна команда України зіграє благодійний матч проти хорватської Рієки. Зустріч буде частиною підготовки команди Петракова до ігор кваліфікації на ЧС-2022 та Ліги націй.

Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Рієка – Україна можна на нашому сайті. Початок – о 19:00 за київським часом.

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Де дивитись матч Рієка – Україна? У прямій трансляції поєдинок буде показаний відразу на кількох ресурсах:

сайт СЬОГОДНІ

телеканал "Футбол 1"

телеканал "Індиго"

сервіс OLL.TV

YouTube-канал УАФ

Хто фаворит матчу? Згідно з букмекерськими котируваннями, більше шансів на перемогу у збірної України. Коефіцієнт на тріумф команди Олександра Петракова складає 1.30, тоді як на хорватів можна поставити 8.80. Нічия ж оцінюється в 6.00.

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Нагадаємо, свій перший товариський матч у рамках підготовки до матчу з шотландцями збірна України зіграла з менхенгладбахською Боруссією. Команда Петракова вирвала перемогу (2:1) наприкінці матчу завдяки голу Піхальонка.

Вчора команда Петракова впевнено обіграла в Італії представника Серії А Емполі (3:1). Голи на свій рахунок записали Яремчук, Караваєв та Піхальонок.