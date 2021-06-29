Клуб, названий на честь Іоанна Хрестителя, підписав контракт з 19-річним українцем

Півзахисник Максим Кучерявий уклав угоду на три роки з шотландським Сент-Джонстоном, за який раніше виступав Сергій Балтача

Максим Кучерявий продовжить кар'єру в Шотландії

В українських уболівальників з'явився привід пильніше стежити за шотландським чемпіонатом. З наступного сезону там буде виступати 19-річний півзахисник Максим Кучерявий. До речі, в шотландському Глазго сьогодні збірна України зіграє матч 1/8 фіналу Євро-2020. Дивіться онлайн-трансляцію зустрічі Україна – Швеція.

Кучерявий підписав трирічний контракт з командою Сент-Джонстон. Він уже тренувався з клубом, виступав за "молодіжку", після чого Максиму був запропонований контракт.

"Всі в клубі змусили мене відчути себе бажаним гостем і доклали багато зусиль, щоб я освоївся. Я дуже радий, що у мене тепер контракт на три роки. Це буде захоплюючий період в моїй кар'єрі, тому що тут прекрасне місце для гри в футбол. Дуже обнадіює, а також вселяє в мене впевненість, коли я знаю, що в мене вірять. Тепер я буду продовжувати наполегливо працювати над своєю грою, слухати і вчитися кожен день", – заявив Максим сайту клубу.

До переїзду в Шотландію Кучерявий виступав за київську ДЮСШ-15.

Сент-Джонстон був заснований в 1884 році. І названий на честь Іоанна Хрестителя. У минулому сезоні клуб посів шосте місце в національному чемпіонаті і виграв Кубок Шотландії. До речі, раніше в Сент-Джонстоні вже грав представник України. Близько сотні матчів на початку 1990-х за клуб провів Сергій Балтача.