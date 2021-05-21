Клуб Бекхема спустив модель на дно океану заради нової форми

Американський футбольний клуб Інтер Майамі влаштував незвичайну презентацію форми. Нову екіпіровку показали на дні океану. Раніше ми повідомляли, що команду Бекхема очолив тренер жіночої збірної .
Нова форма Primeblue створена в рамках боротьби із забрудненням навколишнього середовища пластиком і напередодні Всесвітнього дня океанів 8 червня. Вболівальники можуть придбати форму з 21 травня, а команда дебютує в обновці 30-го числа в матчі проти Ді Сі Юнайтед.
Форму представляла модель Корал Томашик, яка пірнула на глибину океану в 30 метрів.
Світоліна вразила підписників чарівною сукнею-вишиванкою
Діти влаштували масову бійку на турнірі з хокею в Росії. Бігли рознімати навіть батьки
Як Україні виграти Євро. Прокладаємо шлях до трофея
У 2020 році Інтер Майамі провів дебютний сезон в MLS і завершив сезон в плей-офф кваліфікації, поступившись Нешвіллу.
У міжсезоння команда Бекхема посилилася ексфорвардом Реала, Наполі і Ювентуса Гонсало Ігуаїном, а також ще одним колишнім гравцем Ювентуса Блезом Матьюіді. Француз став першим чинним чемпіоном світу, хто зіграв в MLS.