Казахстан – Україна: розклад трансляцій матчу

Все, що потрібно знати про трансляції відбіркового матчу на чемпіонат світу 2022 року. Де і коли дивитися гру

Казахстан - Україна. Матч 4 туру відбору на ЧС-2022 проходить в Нур-Султані

Сьогодні збірна України спробує здобути першу перемогу у відборі на чемпіонат світу 2022 року. Виїзна гра проти команди Казахстану розпочнеться о 17:00. Матч пройде в Нур-Султані, онлайн Казахстан – Україна вже доступний на нашому сайті.

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У перших трьох матчах відбіркового турніру наша команда тричі зіграла внічию, сильно ускладнивши собі турнірну задачу.

Трансляції матчу Казахстан – Україна:

канал "Україна", прямий ефір

канал "Футбол 1", прямий ефір

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Це буде перший матч Олександра Петракова біля керма збірної України. Він був призначений в.о. головного тренера менше двох тижнів тому, змінивши на цій посаді Андрія Шевченка.

Олександр Петраков / Фото: УАФ

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Хто фаворит матчу Казахстан – Україна? Наша збірна. Коефіцієнт на перемогу України аналітики букмекерських контор виставили 1.47, тоді як котирування на успіх Казахстану 8.10, а на нічию – 4.30.

Імовірність результату матчу за котируваннями букмекерів:

перемога збірної Казахстану – 12%

нічия – 22%

перемога збірної України – 66%

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