"Паулу тішиться можливості повернутися в Україну, де ми були дуже щасливі". Інтерв'ю з дружиною тренера "Роми"

Катерина Фонсека – дружина головного тренера "Роми" Паулу Фонсеки. Зараз українсько-португальська родина живе в Римі, а дворічний Фонсека-молодший вже поводиться як справжній італієць.

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За велінням жеребкування "Рома" в 1/8 фіналу Ліги Європи зіграє з "Шахтарем" – командою, яку Паулу тренував в 2016-2019 роках. І завдяки якій познайомився з Катериною. Ми поговорили з нею напередодні протистояння.

- Ваші перші слова, коли побачили, що Рома зіграє з Шахтарем?

- Я дивилася жеребкування одна, чомусь "картинка" прямого ефіру дещо запізнювалася. Тому, перш ніж я дізналася пару "Роми", на екрані мого телефону промайнуло повідомлення від чоловіка з лише одним словом – Shakhtar. Я не повірила своїм очам. Але вже через кілька секунд Хакан Якін "підтвердив" з екрану – "Рома" і "Шахтар" зіграють в 1/8-ій. Почуття були дуже змішані.

Паулу тішиться можливості повернутися в Україну, де ми були дуже щасливі.

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- Як відреагував Паулу? Залишилися незакінчені справи в Україні?

- З одного боку, Паулу був засмучений, тому що не хотів грати проти своєї колишньої команди, своїх колишніх гравців. Та з іншого боку, він радів можливості повернутися в Україну, де ми були дуже щасливі. І де у мене завжди є мільйон справ! Там друзі, там улюблені місця, там, нарешті, найзатишніша в світі квартира, в якій ми майже не встигли пожити. Я обов'язково прилечу на гру і радітиму нагоді знову опинитися вдома з чоловіком і сином, нехай лише на пару днів.

Як би не закінчився цей раунд – моє серце буде трошки розбите.

- "Шахтар" – не чужий для вас клуб. Що вас більше засмутить: якщо далі пройде "Рома" чи "Шахтар"?

- "Шахтар" – не просто не чужий для мене, це команда мого рідного міста. Це чудовий клуб, з яким я кілька років пліч-о-пліч працювала, який завжди підтримувала. У мене й сьогодні там залишилися хороші друзі. Тому, чесно кажучи, я засмутилася вже тоді, коли такий жереб випав. Вперше в моєму житті ми опинимося з "Шахтарем" по різні боки футбольних барикад. І я знаю точно, як би не закінчився цей раунд – моє серце буде трошки розбите.

Я сумую за Україною, це неминуче для всіх, хто далеко від дому.

- Ви вже півтора року живете в Римі. Чи почуваєтеся там як вдома?

- Хто точно почувається абсолютно як вдома, так це мій син. Він з трьох місяців живе в Італії, обожнює пасту, моцарелу, звертається до незнайомих жінок "seniora" й іноді, якщо чомусь дивується, складає долоні разом і каже "mamma mia!" Його дім тут, не в Україні чи Португалії. Наша родина полюбила Італію, і Рим нас прийняв дуже тепло. Але я сумую за Україною, це неминуче для всіх, хто далеко від дому.

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- Плюси Риму добре відомі: красиве, історичне місто, туди прагнуть потрапити всі любителі туризму. А є мінуси?

- Рим чудовий! Але свої недоліки є абсолютно у всього в цьому світі. Ви вже стикалися, наприклад, з італійськими zanzare? (прим. – комарі). Тут вони нещадні! (сміється). А якщо серйозно, то все це, безумовно, дрібниці. Жити в такому місті – великий привілей.

За публічність в нашій родині зараз повністю відповідає Паулу.

- Ви – дружина головного тренера "Роми". Вас упізнають у місті, коли ви виходите на сімейну прогулянку?

- Якщо йдеться про перехожих, то ні, слава Богу! (сміється). Я не веду світське життя, за публічність в нашій родині зараз повністю відповідає Паулу.

- Яке враження на вас здійснюють вболівальники Роми?

- Викликають величезну повагу. Вболівальники "Роми" – це величезна сила, дуже вимоглива сила. Але це і величезна пристрасть, і безумовна відданість емблемі клубу. Дуже багато з них фактично живуть футболом. Живуть, розумієте? У день матчу розмови про гру можна почути просто з кожної "праски": на кожній радіостанції в кожній машині, в кожному супермаркеті чи барі, куди італійці забігають випити кави. Жінки, чоловіки, діти – абсолютно всі обожнюють футбол. І культура вболівання тут зовсім особлива, тут немає напівтонів: або ти переможець, і ти в раю, або той, хто програв ... І тоді самі розумієте! (сміється). Але це нормально, це – футбол!

Я дуже пишаюся тим, що Паулу люблять вболівальники

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- Італійські фанати – одні з найбільш емоційних в Європі. Траплялися неприємні історії з ними?

- Ні, взагалі ніколи. З Паулу іноді складно бувати в людних місцях, але це завжди дуже позитивна увага, яку він цінує. Люди в Італії дуже щирі, відкриті, безпосередні. Наприклад, офіціант в ресторані під час вечері може простягнути Паулу свій мобільний телефон зі словами: "Містере, це мій друг Джанлука, поговоріть з ним, він великий фанат" Роми! "І в наступні 10 хвилин я буду вечеряти на самоті (сміється). Це моменти, які завжди приносять посмішку. Я дуже пишаюся тим, що Паулу люблять вболівальники.

- Рома кілька разів програла з великим рахунком. Як Паулу поводиться після таких поразок?

- Паулу не з тих тренерів, які після перемоги витають у хмарах від щастя, а після поразки впадають в депресію. Він дуже стримано ставиться до успіху, розуміючи, що потрібно продовжувати працювати. І так само стримано, але дуже вимогливо підходить до поразок. Він знає, що після будь-якої поразки настане наступний день, коли потрібно не рефлексувати, а шукати рішення і працювати ще більше, щоб виправити те, що не вийшло.

- Можете пригадати, після якого матчу в "Ромі" він був максимально щасливий, а після якого – засмучений?

- Максимально щасливий – ні, не пригадаю ... А ось засмучений – після поразки в дербі. Ігри з "Лаціо" завжди неймовірно принципові, це божевільне загострення суперництва і величезне бажання перемогти з кожного боку. Паулу після гри був дуже розчарований результатом і засмучений.

У футбольній тактиці на моїх порадах далеко не заїдеш.

- Чи згодні ви з твердженням, що дружина головного тренера – його особистий психотерапевт?

- І так, і ні. Швидше, перша довірена особа (посміхається). Паулу ділиться всім зі мною, і я завжди поруч, якщо йому потрібна моя думка, підтримка чи порада. Я не про тактику зараз – тут на моїх порадах далеко не заїдеш, звичайно. Але в футболі успіх і труднощі часто десь поруч: трапляються важкі моменти, трапляються дуже важкі ... І саме тоді важливо зберегти баланс, відкинути емоції і бути здатною на підтримку.

- Чи пам'ятаєте ви момент, коли Паулу повідомив вам, що ви поїдете жити в Рим? Як ви відреагували?

- Ну, це не зовсім та річ, яку просто "повідомляють". Це важке рішення, яке потрібно прийняти разом, вистраждати, якщо хочете. Часу на роздуми у нас майже не було, все сталося дуже швидко і несподівано. Наприкінці сезону ми полетіли до Португалії в довгоочікувану відпустку, а вже через кілька днів в поспіху поверталися додому, щоб збирати речі. Паулу часто жартує, що бути дружиною тренера не так вже й просто ... У ті дні я зрозуміла, що він має на увазі (сміється). Було дуже важко прощатися.

Здавалося, що час зупинився, люди зникли, що це зйомки фільму-катастрофи.

- Яким був Рим, коли ви вперше вийшли на вулиці після самоізоляції?

- Сюрреалістично порожнім. Уявляєте собі дзвінку тишу навколо Колізею, Ватикану? Коли чуєш крик чайок і більше жодного звуку? Я стояла одна на Іспанських сходах! Це неймовірні відчуття, до тремтіння ... Там, де мільйони туристів юрмилися 24 години на добу, не було жодної душі. Здавалося, що час зупинився, люди зникли, що це зйомки фільму-катастрофи з дуже реалістичними декораціями. Незабутньо і моторошно.

- Що в Італії говорять про Україну? І що італійці знають про нашу країну?

- Нікого, напевно, не здивую відповіддю на це питання. В Італії чули про війну в Україні, знають декого з наших спортсменів, знають, що жінки у нас неймовірно красиві (посміхається). Хтось чітко бачить різницю між українцями і росіянами, хтось дуже примарно. Та, загалом, ставлення дуже тепле. Наші співвітчизники люблять Італію і, вірю, вона відповідає взаємністю.

- В Україні ви були дуже активні в медіа. Коли дивитесь італійське ТБ, чи немає ностальгії за телевізійною кар'єрою?

- Так, я іноді сумую, це було б цікавим камбеком. Я провела сотні прямих ефірів, цей особливий адреналін не забувається ніколи. Але всьому свій час. Два останніх роки по-своєму мене наповнили і багато дали, це була дуже продуктивна пауза. Навіть не віриться, але роботі в медіа я віддала майже 10 років, третину свого життя! Шлях від телеведучої до члена наглядової ради найбільшої медіагрупи залишив безцінний, просто шалено крутий досвід. Впевнена, він стане в нагоді.

- У минулому році у вас стався неприємний інцидент: ваш будинок був пограбований. Як це сталося?

- Це негарна пляма на нашій красивій італійській історії. О 6 вечора з повністю освітленого будинку, який не був, до того ж, порожній, хтось примудрився винести дуже пам’ятні для нас речі. Справа, повторюся, не в їхній вартості, а в спогадах, які були з ними пов'язані. Огидні почуття, злість і ... безсилля. Нічого з вкраденого, природно, знайдено не було.

- Чи стежите ви з чоловіком за українським футболом?

- Завжди намагаємося стежити, особливо за іграми "Шахтаря". В ЧУ вболіваємо за хлопцями беззастережно – тільки вперед! Навіть не уявляю іншого володаря золотих медалей в Україні, як і Паулу – в якості тренера будь-якого іншого українського клубу. Тільки "Шахтар"!

11 березня "Шахтар" зіграє з "Ромою" на виїзді, а 18 березня – в Києві на "Олімпійському". Виграти квитки на матч-відповідь можна буде під час нашого стриму першого матчу в YouTube – 11 березня о 22:00.

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