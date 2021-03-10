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"Каштру знає, що протиставити Фонсеці": ексгравець "Шахтаря" – про матч із "Ромою"

10 березня, 11:33

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Ордець очікує видовищного протистояння і виходу "гірників" до наступного раунду Ліги Європи

Ексзахисник "Шахтаря" Іван Ордець, який виступає за московське "Динамо", поділився очікуваннями від майбутнього матчу "гірників" в 1/8 Ліги Європи проти італійської "Роми". Перша гра цих команд відбудеться в Римі, в четвер, 11 березня. Початок – о 22:00.

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"Фонсека працював у "Шахтарі", був чемпіоном. Хоч його "Рома" нині не на перших місцях в Серії А, але у них сильна команда, тому матч обіцяє бути видовищним. Нинішній тренер "Шахтаря", Луїш Каштру, добре себе показав у матчах з "Реалом" й "Інтером" у Лізі чемпіонів, а також у минулому розіграші Ліги Європи, тому, гадаю, він знає, як протистояти "Ромі" на такому рівні і що протиставити команді Фонсеки. Тренерські штаби обох команд досконало вивчать один одного, будуть шукати вразливі місця. Звісно, мені хочеться, щоб далі пройшов "Шахтар", – цитує Івана Ордеця Террикон.

Головний тренер "Роми" Паулу Фонсека

Головний тренер "Роми" Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

Луїш Каштру
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Луїш Каштру / Фото: Reuters

Як ми писали раніше, "Шахтар" полетів до Рима без провідного півзахисника. Тарас Степаненко продовжує відновлюватися після травми.

Повторна гра "Шахтаря" з "Ромою" відбудеться 18 березня у Києві на НСК "Олімпійський".

Дивіться, як "Рома" перед "Шахтарем" обіграла "Дженоа" (1:0)

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