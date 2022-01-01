Капітан Динамо різко змінився: перше диво у новому році

Капітан динамівців Сергій Сидорчук миттю змінив піжаму на діловий костюм – дива перевтілення

Сидорчук - майстер перевтілень / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сергій Сидорчук та його вагітна дружина Анна побажали своїм фоловерам див у новому році. І розпочали з себе!

Капітан Динамо, його дружина та їхні троє дітей показали майстер-клас із переодягання, за мить змінивши свій зовнішній вигляд – скинувши піжами, вони переодягнулися в ділові костюми (чоловіки) та сукні (дівчата).

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Нагадаємо, днями Анна Сидорчук повідомила, що перебуває на третьому триместрі вагітності. Пікантний нюанс полягає в тому, що, судячи з усього, Сергій та його дружина зачали дитину… під час Євро-2020!

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Зазначимо, що Новий рік Сидорчуки зустрічали в Україні, а перед цим набиралися сили на Мальдівах. Щоправда, дорогою додому на них чекав неприємний сюрприз – вся родина з вагітною дружиною та трьома дітьми застрягла в аеропорту.