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Каноніри сильніші за молотобійців. Команда Ярмоленка потрапила до чорної смуги невдач

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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1 травня, 22:17
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Вест Гем не може виграти вже чотири матчі поспіль у чемпіонаті Англії та втратив шанси потрапити до Ліги чемпіонів
Вест Гем vs Арсенал
Вест Гем vs Арсенал / Фото: Reuters

У неділю, 1 травня, відбулися матчі 35 туру чемпіонату Англії. У Лондоні зустрічалися Вест Гем та Арсенал.

У паралельному поєдинку конкурент "канонірів" за третє місце Челсі мінімально програв Евертону. Команда Мікеля Артети не могла не скористатися шансом скоротити відставання від суперника.

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У четвер "молотобійці" поступилися німецькому Айнтрахту 1:2 у домашньому матчі Ліги Європи. Історія повторилася і в матчі АПЛ.

У першому таймі команди обмінялися уколами. Спершу "каноніри" зусиллями Холдінгу відкрили рахунок у матчі. А на останній хвилині першого тайму гравець Вест Гема Боуен відновив статус-кво.

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Перемогу Арсеналу приніс центральний захисник Габріел. Бразилець відзначився після розіграшу кутового. 1:2.

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На 81-й хвилині Девід Мойєс випустив Андрія Ярмоленка рятувати поєдинок. Але у відведений час українець не зумів відзначитися результативними діями.

Чемпіонат Бразилії 35 тур.

Вест Гем – Арсенал 1:2

Голи: Боуен, 45 – Холдінг, 38, Габріель, 54

Вест Гем: Фабіаньскі – Цоуфал, Крессуелл, Зума, Фредерікс – Нобл (Соучек, 77), Лансіні (Антоніо, 71), Райс – Форнальс, Бенрахма (Ярмоленко, 81), Боуен.

Арсенал: Ремсдейл – Томіясу (Соареш, 78), Холдінг, Габріел, Нуну Тавареш – Локонга, Джака, Ель-Ненні, Едегор – Нкетіа, Мартінеллі, Сака (Сміт-Роу, 87).

ОГЛЯД МАТЧУ

Після поразки від "канонірів" ВестГем втратив шанси потрапити до Ліги чемпіонів через чемпіонат. Команда Ярмоленка йде на 7 місці із 52 очками. Лондонський Арсенал після трьох перемог поспіль піднявся 4 рядок, набравши 63 бали. До Челсі, що йде третім, рукою подати – всього три очки.

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