Яка красуня залишає Україну! Гарячі фото дружини ексгірника Тайсона

Разом з Тайсоном, який залишає Шахтар, з Україною прощається і гаряча красуня Габріела Матіас – дружина бразильського футболіста.
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"Футбол складається з приходів і відходів. Але хороший син завжди повертається додому, і для тебе настав час повернутися до Бразилії. Хай благословить Бог твою нову подорож", – бажає Тайсону успіху в його новому клубі, Інтернасьоналі, Габріела
Дивіться яскраві фото з Instagram Габріели
Нагадаємо, за Шахтар протягом 8 років Тайсон провів 299 поєдинків і забив 55 м'ячів. З "гірниками" він шість разів ставав чемпіоном України, виграв п'ять Кубків і чотири Суперкубка країни.
У Інтернасьоналі Тайсон виступатиме під "десяткою", яка раніше належала олімпійському чемпіону і колишньому партнеру Мессі по збірній Аргентини Д'Алессандро.
Дивіться, як Тайсон забивав за Шахтар
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