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Як тренер – нікудишній! Едгара Давідса звільнили за провальні результати

Олег Люлька Олег Люлька
20 липня, 09:57
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Нідерландський півзахисник, відомий на прізвисько Пітбуль, не зміг вивести Ольяненсе до другого дивізіону португальського футболу – і його прогнали
Едгар Давідс
Едгар Давідс / Фото: Getty Images

Колишнього півзахисника Мілана, Ювентуса і збірної Нідерландів Едгара Давідса на прізвисько Пітбуль звільнили з посади головного тренера Ольяненсе, що виступає в третьому дивізіоні Португалії.

Про це повідомляє A Bola.

Відомий у минулому півзахисник очолив Ольяненсе в січні 2021 року, однак не зумів виконати завдання керівництва – піднятися в наступний за силою дивізіон Португалії. Разом із 48-річним Давідсом Ольяненсе фінішував на третьому рядку в турнірній таблиці свого чемпіонату, а потім вибув з боротьби за підвищення в класі за підсумками матчів плей-оф.

В тренді

Нагадаємо, у Пітбуля в Ольяненсе не склалося з самого початку. Уже в першому матчі біля керма команди Давідса вилучили за бійку.

Раніше Едгар Давідс встиг попрацювати в англійському Барнеті на посаді граючого тренера, а пізніше був асистентом в нідерландському Телстарі.

Додамо, через глаукому переможець Ліги чемпіонів Давідс грав у футбол в окулярах. Не знімає їх і нині. В інтерв'ю "Сьогодні" Давідс казав: "У футболі я – король!"

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