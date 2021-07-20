Як тренер – нікудишній! Едгара Давідса звільнили за провальні результати

Колишнього півзахисника Мілана, Ювентуса і збірної Нідерландів Едгара Давідса на прізвисько Пітбуль звільнили з посади головного тренера Ольяненсе, що виступає в третьому дивізіоні Португалії.
Про це повідомляє A Bola.
Відомий у минулому півзахисник очолив Ольяненсе в січні 2021 року, однак не зумів виконати завдання керівництва – піднятися в наступний за силою дивізіон Португалії. Разом із 48-річним Давідсом Ольяненсе фінішував на третьому рядку в турнірній таблиці свого чемпіонату, а потім вибув з боротьби за підвищення в класі за підсумками матчів плей-оф.
Нагадаємо, у Пітбуля в Ольяненсе не склалося з самого початку. Уже в першому матчі біля керма команди Давідса вилучили за бійку.
Раніше Едгар Давідс встиг попрацювати в англійському Барнеті на посаді граючого тренера, а пізніше був асистентом в нідерландському Телстарі.
Додамо, через глаукому переможець Ліги чемпіонів Давідс грав у футбол в окулярах. Не знімає їх і нині. В інтерв'ю "Сьогодні" Давідс казав: "У футболі я – король!"