Найдорожчий футболіст планети Кіліан Мбаппе спілкувався зі співвітчизником Тома Песке, який знаходиться на Міжнародній космічній станції

/ Фото: UEFA.com

За кілька днів до старту чемпіонату Європи знаменитий француз Кіліан Мбаппе став першим футболістом, який вступив в прямий контакт з людиною, що знаходиться в космосі. Французький астронавт Тома Песке із задоволенням поспілкувався з земляком. Правда, поговорити їм дозволили всього 20 хвилин.

Нещодавно українські біатлоністи взяли приклад із найдорожчого футболіста планети.

Деякий час Кіліан не міг прийти до тями від такого незвичайного події, пише сайт УЄФА, й не відразу знайшовся, що запитати:

"Не вірю своїм очам! У мене стільки питань, не знаю, з чого почати. Ну, напевно, як там в космосі?"

Песке розповів, що у нього є з собою м'яч, але в космосі не виходить грати в футбол через невагомість. А Мбаппе повідав йому про свій шлях:

"Починаючи грати в футбол, всі мріють стати зіркою. Але потрібно багато працювати, жертвувати. Також важливий елемент удачі: зустрітися з потрібними людьми в потрібний час, показати хорошу гру у потрібний час... Потрібна наполегливість і трохи удачі. У звичайному житті ти створюєш удачу собі сам".

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Наприкінці розмови футболіст звернувся до космонавта з жартівливим проханням:

"Ви повинні швидше розгадати феномен старіння, а то я скоро зостарюся, і мені потрібно дізнатися цей секрет, добре?"

Завершив же сеанс зірковий спортсмен фразою захоплення: "З глузду з'їхати, він летить!"

Дивіться, як днями Кіліан забив у ворота збірної Вельсу: