Як Суркіс упустив 70 мільйонів: пожалів мільйон на зірку футболу

Київське Динамо могло за копійки придбати майбутню зірку, але пожаліло на 17-річного футболіста 1 мільйон євро, а зараз могли б виручити щонайменше у 70 разів більше

Динамо не захотіло платити за Влаховича 1 мільйон евро / Фото: Getty Images

У 2017 році скаути киян пропонували керівництву клубу купити юного таланту із сербського партизана Душана Влаховича.

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Посередники готові були розпочати негайні переговори з Белградом, але керівництву Динамо здалася ціна в 1 млн євро завищеною, повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.

Душан Влахович у партизані. Фото: Twitter

Наразі 21-річний Влахович виступає в італійській Фіорентині, яка придбала футболіста влітку 2018-го за 1,95 млн євро. А зараз його трансферна вартість, згідно з transfermarkt, становить 70 мільйонів євро. Стільки напередодні за гравця запропонував лондонський Арсенал.

Не факт, що у Києві Душан зміг би розкритися так само, але очевидно, що кияни упустили можливість посилитись перспективним футболістом за невеликі гроші.

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Дивишся, зараз би в Динамо не було проблем із нападником, адже цього сезону на рахунку серба 19 голів у 23 матчах. 16 з них – у Серії А.

Раніше з'явилася ще одна цікава новина – Андрій Шевченко може очолити Динамо влітку. Напередодні його звільнили з Дженоа.