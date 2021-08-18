Куди поділися чемпіони Петракова: новий наставник збірної вже брав Мундіаль

Більше двох років тому, 15 червня 2019 року, нинішній наставник збірної України Олександр Петраков привів команду U20 до золотих медалей чемпіонату світу!
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Наші хлопці в Польщі здобули в фіналі вольову перемогу над Південною Кореєю. Після того тріумфу кар'єри хлопців сильно змінилися. Подивимося, де ж зараз герої, які кували ту історичну перемогу.
Андрій Лунін (воротар)
запасний кіпер Реала
Був головною зіркою і найдорожчим футболістом збірної України. Перший українець, якого купив мадридський Реал. Поїздивши з перемінним успіхом по орендах (Леганес, Вальядолід, Ов'єдо), повернувся в Мадрид і провів минулий сезон в ролі наступника Тібо Куртуа. Поточний рік також починає в столичному клубі.
Владислав Кучерук (воротар)
основний кіпер Чорноморця
На чемпіонаті світу зіграв один матч, відстоявши на "нуль" в чвертьфіналі проти Колумбії (1:0). Після того тріумфу перебрався з Динамо в Колос, де дебютував в УПЛ і зіграв 7 матчів. Цього літа перейшов в оренду в Чорноморець, де провів вже три матчі.
Дмитро Різник (воротар)
основний воротар Ворскли, був викликаний в збірну України
На ЧС-2019 не провів жодного матчу, був третім голкіпером. До чемпіонату світу виступав за молодіжні команди Ворскли. Ще до Мундіалю став основним кіпером Ворскли, за яку грає ій понині. Викликався в збірну України, але не зіграв там жодного матчу.
Данило Безкоровайний (захисник)
грає в чемпіонаті Словаччини
Центральний захисник стабільно заграв у вищому дивізіоні чемпіонату Словаччини. Став гравцем основи клубу ДАК з міста Дунайська-Стреда. Його вартість, незважаючи на кризу, зросла з 250 тисяч євро до 400 тисяч.
Валерій Бондар (захисник)
почав грати в основі Шахтаря, був викликаний у збірну України
Захисник після тріумфального чемпіонату світу потрапив в основу Шахтаря, забив дебютний гол за донеччан і зіграв шість матчів в Лізі чемпіонів. Навесні отримав важку травму, через яку не отримав можливості дебютувати за національну збірну і поїхати на Євро.
Олександр Сафронов (захисник)
став основним гравцем Десни
Рік тому запасний гравець Дніпра-1 на правах оренди перейшов в естонську Левадію, за яку зіграв 8 матчів і забив два голи. Минулого сезону гравець повернувся до табору дніпрян, де був запасним гравцем. Цього літа перейшов у Десну, де відіграв всі чотири матчі УПЛ в основі.
Юхим Конопля (захисник)
заграв в Прем'єр-лізі, дебютував за збірну України
Після перемоги на ЧС 19-річний Юхим вирушив в оренду в Десну, де став незаперечним гравцем основи. Відігравши два сезони в Чернігові і дебютувавши в Лізі Європи, Конопля повернувся в Шахтар, де Де Дзербі бачить його в ролі дублера Додо.
Денис Попов (захисник)
гравець основи Динамо, дебютував за збірну України
Захисник Динамо після чемпіонату світу отримав місце в головній команді київського клубу. Забивав за Динамо в кожному сезоні, зокрема в Лізі чемпіонів (переможний гол Ференцварошу). Часто травмується. Дебютував за збірну України і поїхав з нею на Євро, однак там не зіграв жодного матчу через пошкодження.
Торік закрутив роман з дзюдоїсткою Дар'єю Білодід, але досить швидко з нею розійшовся.
Ігор Снурніцин (захисник)
запасний гравець Зорі
У гравця намітився невеликий регрес, у складі свого Олімпіка захисник став все рідше потрапляти в старт. Після зниження в класі Ігоря переманила до себе Зоря. Здавалося б, пішов на підвищення, однак в луганському клубі Снурніцин поки гравець глибокого запасу.
Олег Веремієнко (захисник)
числиться в хмельницькому Поділлі
Після чемпіонату світу гравець дебютував в УПЛ у складі Карпат, однак, як і львівський клуб, швидко пішов у небуття. Перехід до Руху не додав йому ігрової практики, зараз перейшов у Поділлі на правах оренди.
Сергій Булеца (півзахисник)
основний гравець Зорі
До чемпіонату світу виступав в молодіжних складах Динамо, але потім був відправлений в оренду в Дніпро-1, де відразу отримав місце в основі команди. Забив за команду 10 голів. Цього літа повернувся в Динамо і поїхав в оренду в Зорю, де поки грає в стартовому складі.
Георгій Цітаішвілі (півзахисник)
грає в Чорноморці, був викликаний у збірну Грузії
Цітаішвілі не зміг закріпитися в Динамо ні за Луческу, ні за минулих наставників. Взимку пішов в оренду у Ворсклу, проте швидко травмувався і пропустив залишок сезону. Влітку на правах оренди пішов у Чорноморець. Вибрав для дорослої кар'єри збірну Грузії, проте через травму так за команду й не зіграв.
Олексій Хахльов (півзахисник)
дебютував у Прем'єр-лізі
Значився в Депортіво Алавес В, який виступав у третьому за силою дивізіоні чемпіонату Іспанії, але там не потрапляв у склад. Пробувши чотири місяці без клубу, приєднався до Карпат на правах вільного агента. Встиг зіграти три матчі в Прем'єр-лізі, після чого перейшов у Минай. Зараз – гравець основи закарпатського клубу.
Кирило Дришлюк (півзахисник)
гравець ротації в Олександрії
У березні минулого року Кирило перейшов з Олександрії в Спартакс з Юрмали. Став гравцем основи латвійського клубу (24 матчі, 1 гол), проте взимку повернувся в УПЛ. У складі Олександрії найчастіше сидить на лавці запасних.
Віктор Корнієнко (півзахисник)
заграв у Прем'єр-лізі, був викликаний у збірну України
Після чемпіонату світу перейшов з другої команди Шахтаря в Маріуполь, де став гравцем основи. Минулого сезону повернувся в Шахтар, де Луїш Каштру повірив у гравця через травму Ісмаїлі. Корнієнко виправдав ставку, дебютувавши в Лізі чемпіонів. Отримав виклик у збірну України, проте поки не дебютував за неї. Нещодавно забив перший гол у футболці Шахтаря (у ворота Олександрії).
Максим Чех (півзахисник)
гравець основи Маріуполя
Пішов тим самим маршрутом, що й попередній гравець – з Шахтаря-2 в Маріуполь. Однак затримався в приазовському клубі донині, де отримує постійну ігрову практику.
Микола Мусолітін (півзахисник)
запасний гравець Лехії з Гданська
Микола разом з рідним Чорноморцем вилетів у Першу лігу і провів у другому дивізіоні три матчі. У січні 2020 року перейшов до латвійської Валмієри, де закріпився в основі. Цієї зими Мусолітін перебрався в чемпіонат Польщі, проте у складі Лехії частіше виходить на заміну.
Олексій Кащук (півзахисник)
гравець ротації в Маріуполі
Як і низка інших гравців, після чемпіонату світу вирушив в оренду з другої команди Шахтаря в Маріуполь, де дебютував у Прем'єр-лізі. Саме там хавбек перебуває і до цього дня, де періодично виходить в основі.
Данило Сікан (нападник)
запасний гравець Шахтаря
Після чемпіонату світу повернувся в Шахтар з оренди в Маріуполі, проте не закріпився в команді Луїша Каштру. Правда, при португальці встиг дебютувати в Лізі чемпіонів у матчі з Манчестер Сіті. Минулий сезон знову провів у Маріуполі, де забив 4 голи в 14-ти матчах. Поточного сезону Де Дзербі бачить в ньому дублера для форвардів. Правда, Сікан числиться лише четвертим нападником – після Траоре, Мораеса і Дентіньйо.
Денис Устименко (нападник)
гравець ротації Олександрії
Гравець "Олександрії" довго не міг закріпитися у складі рідної команди, проте минулого сезону став гравцем основи "аграріїв". Щоправда, 2 голи в 20-ти матчах – не найкращий показник для форварда. Поточного сезону бореться за місце в основі з італійцем Клаудіо Спінеллі.
Владислав Супряга (нападник)
феєрія в Дніпрі-1, провалився в Динамо, чекає переїзд до Європи
Найбільш суперечлива кар'єра з тієї команди складається у Супряги. Після чемпіонату світу був відправлений в оренду з Динамо в Дніпро-1, де відмінно себе проявив – 15 голів в 25 матчах. Минулого літа повернувся в Динамо, однак не зміг довести Луческу свою користь. Не допомогла навіть дискваліфікація Бесєдіна.
Нині Супряга – гравець глибокого запасу Динамо, однак інтерес до гравця проявляє низка італійських клубів. Найближче до підписання форварда перебуває Болонья і Сампдорія, які орієнтуються на його вдалий досвід у збірній України U-20 і Дніпрі-1.