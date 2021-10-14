Як отримати футболку кумира? Тягніть час! Рецепт зі Швеції

У відбірковому матчі ЧС-2022 збірна Швеції обіграла Грецію – 2:0, забивши два голи у другому таймі.
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По ходу матчу одна з дівчат, які подають м'ячі, попросила футболку у півзахисника збірної Швеції Еміля Форсберга.
У відповідь Еміль теж попросив про послугу.
"Еміль сказав мені, що подарує футболку, якщо я буду тягнути час. Звичайно ж, я погодилася допомогти. Тепер мені потрібно шукати рамку для футболки", – радіє 14-річна Валерія.
Після матчу Форсберг, який забив один з голів, дотримав обіцянку і подарував майку Валерії.
За два тури до кінця відбіркового турніру збірна Швеції займає перше місце в групі. На три очки відстає Іспанія. Саме ці команди і завершать цей турнір очним поєдинком 14 листопада.
Переможець групи отримає пряму путівку на ЧС-2022, другій команді належить грати стикові матчі.
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