Як обман врятував кар'єру легендарного Пеле

Один з найкращих футболістів в історії легендарний бразилець Пеле міг би і не стати тим "Королем футболу", якого ми всі знаємо. Кар'єру форварда Сантоса врятував обман детектива, якого найняв сам же Пеле.

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В середині 60-х років Пеле з нез'ясовних причин розгубив свою форму і бомбардирські якості. Ні сам бразилець, ні персонал клубу не могли зрозуміти, що ж не так із знаменитим нападником, який на той момент вже двічі ставав чемпіоном світу.

Але потім він згадав, що незадовго до цього один з фанатів Сантоса випросив у гравця футболку. Нічого незвичайного, крім того, що Пеле вважав цю футболку щасливою.

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Усвідомивши свою помилку, Пеле твердо вирішив: потрібно терміново повернути щасливу футболку! Футболіст найняв детектива, який швидко розшукав фаната і вмовив того повернути футболку. І форма Пеле чудесним чином відразу ж прийшла в норму.

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Історія завершилася для Пеле справжнім хеппі ендом, якщо не враховувати той факт, що насправді йому повернули іншу футболку. З якихось причин детектив не зміг (чи не хотів) знайти саме ту майку, тому футболісту вручили його футболку з попереднього матчу. Проте Пеле підступу не помітив.

За свою кар'єру Пеле забив 1289 голів з урахуванням товариських матчів, тричі ставав чемпіоном світу, чого не вдавалося жодному іншому гравцеві. Нещодавно Кріштіану Роналду побив рекорд Пеле за голами в офіційних матчах. Сам бразилець і місцева преса трохи протестували проти цього, але пізніше все ж погодилися з досягненням португальця.

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