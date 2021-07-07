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Як на Євро-2020. Динамо яскраво врятувалося в матчі з Люцерном

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
7 липня, 19:11
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Двічі по ходу матчу кияни програвали з різницею в два м'ячі, але зуміли уникнути поразки, зрівнявши рахунок в самій кінцівці товариської зустрічі
Бойова нічия в Швейцарії
Бойова нічия в Швейцарії / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Київське Динамо завершило перший збір в Швейцарії товариським матчем проти Люцерна. Поєдинок вийшов у стилі Євро-2020. Кияни поступалися двічі по ходу зустрічі з різницею в два м'ячі, але зуміли уникнути поразки на останніх хвилинах.

Динамо – Люцерн – 3:3
Голи: Ледньов (56), Антюх (80), Гармаш (88) – Соргіч (9), Угринич (16), Соргіч (63)

Динамо грало в такому складі: Бойко, Кравченко (Скорко 46), Шабанов (Бражко 82), Сирота, Сідклей (Дубінчак 46), Андрієвський (Коробенко 82), Шепелєв, Родрігес (Кулач 72), Буяльський (Цітаїшвілі 83), де Пена (Ледньов 46), Супряга (Антюх 61).

Другий тренувальний збір в Швейцарії розпочнеться 10 липня і триватиме до 20 липня. Під час цього збору підопічні Мірчі Луческу проведуть ще чотири матчі.

  • 10 липня. Динамо – Серветт (Швейцарія)
  • 14 липня. Динамо – Сьон (Швейцарія)
  • 17 липня. Динамо – Ніцца (Франція)
  • 20 липня. Динамо – Атлетик (Іспанія)

Раніше ми писали, що матч за Суперкубок між Динамо і Шахтарем перенесений.

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