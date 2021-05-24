Як змінювалася форма Шахтаря: починали в небесно-блакитній, а легендарними стали помаранчеві кольори

Донецький клуб на початку своєї історії виступав в біло-блакитній формі, а звичні помаранчеві кольори з'явилися в 60-х роках і відразу ж принесли команді перший трофей

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До 85-річчя клубу Шахтар представив проєкт "Ретроформа" в якому розповідає історію екіпіровки донецького клубу і пов'язані з нею успіхи. "Гірники" виділили сім періодів у своїй історії. А Спорт.Сегодня приготував оригінальний подарунок в листівках під музику гімну "гірників".

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1937

У своїх перших сезонах Шахтар (тоді Стахановець) виходив на поле в небесно-блакитній формі і червоно-білих гетрах. Номерів і емблем клубу в ті роки не було, а футболки були тільки з довгими рукавами. У цій формі Стахановець вийшов до вищої ліги СРСР.

1961

Перша оранжево-чорна форма у Шахтаря з'явилася в ході сезону-1961. Тоді команду повністю перебудували: відбулася зміна тренера (ним став Олег Ошенков), оновлення складу, з'явилися нові клубні кольори. Восени "гірники" виграли перший Кубок СРСР, а цю яскраву форму вболівальники відразу полюбили.

1975

Біла форма з двома смужками на плечах відповідала модним в той час тенденціям. У 1972-му на грудях з'являється легендарна емблема Шахтаря – два перехрещених молота. Ця форма запам'яталася срібними медалями чемпіонату СРСР 1975 і 1979 років.

1977

Модель футболок з широкими смужками з'явилася ще в 1973 році, проте спочатку "гірники" використовували її в біло-зелених або чорно-зелених кольорах. Лише влітку 1977-го Шахтар вийшов на поле в оранжево-чорній смугастій формі. Завдяки відмінній грі і результатам команди (перемога в Кубку СРСР – 1980, срібні медалі чемпіонату СРСР – 1979), а також регулярній участі в єврокубках ця форма стала легендарною серед уболівальників.

1986

Починаючи з 1979 року, завдяки частим виступам в єврокубках, зарубіжні компанії почали дарувати свою екіпіровку Шахтарю. У 80-х це були Adidas і її дочірнє підприємство Erima. З 1984-го всі радянські клуби і збірна почали нашивати емблеми прямо на фірмовий знак виробника, щоб приховати західний бренд. Саме тому на комплекті ми бачимо емблему з незвичного боку.

2009

У 2008 році, після 11 років співпраці з Adidas, Шахтар підписав контракт з Nike. Поки новий технічний спонсор клубу готував для команди з Донецька ексклюзив, "гірникам" був запропонований тимчасовий варіант екіпіровки шаблонного дизайну. Але тріумфальне завоювання оранжево-чорними Кубка УЄФА в 2009-му зробило цю форму культовою.

2019

Протягом 2009-2017 років Nike випустив п'ять оранжево-чорних смугастих футболок, і прийшов час освіжити дизайн. Цей момент збігся з 10-річним ювілеєм знаковою перемоги Шахтаря в Кубку УЄФА. Ремейк першої форми американського бренду став останнім домашнім комплектом Nike для "гірників". З сезону-2021/22 новим технічним спонсором Шахтаря стане Puma.

Також ми писали, що до дня народження Шахтаря "гірники" представили зворушливе відео, в якому гра футболістів на поле перегукується з важкою професією шахтаря.

Шахтарю виповнилося 85 років