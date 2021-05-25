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Як Джей Ло, тільки гарячіша! Дружина форварда збірної України – в спокусливих трусиках

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
25 травня, 14:06
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Дружина нападника Гента Романа Яремчука Христина показала, що перебуває у відмінній формі. Такий же чекаємо тепер і від її чоловіка-бомбардира на Євро
Дружина Романа Яремчука Христина
Дружина Романа Яремчука Христина / Фото: Instagram

В останньому матчі клубного сезону за бельгійський Гент основний форвард збірної України Роман Яремчук зазнав травми, яка, на щастя, виявилася несерйозною. Проте, в якій саме формі нині забивний "буйвол", ми побачимо вже в останніх спарингах перед Євро і на самому чемпіонаті Старого Світу.

А ось дружина Романа Яремчука Христина вже показала, що перебуває в шикарній формі. Красуня опублікувала в Instagram фото у відкритій блузі і трусиках з високою посадкою, в коментарях до якого підписники дівчини порівнюють її з Дженніфер Лопес, але називають її ще гарячішою.

Нагадаємо, влітку 2019 року Роман Яремчук став батьком. В одній з київських клінік його дружина Христина народила сина.

Дивіться більше фото Христини Яремчук

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