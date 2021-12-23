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Начебто під машину потрапив: діагноз українця після страшного зіткнення

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
23 грудня, 18:53
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Український легіонер бельгійського Мехелена Мар'ян Швед отримав серйозні травми у матчі Кубка Бельгії проти Ейпена та залишив поле на ношах
Мар'ян Швед постраждав в матчі Кубку Бельгії
Мар'ян Швед постраждав в матчі Кубку Бельгії / Фото: Getty Images

Швед вийшов на заміну на 71 хвилині, але провів на полі менше п'яти хвилин. Внаслідок зіткнення з воротарем Мар'ян знепритомнів.

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У лікарні у гравця діагностували струс мозку, забиття вуха та легені. Також він має обстеження у отоларинголога, повідомляє ua.tribuna.com.

Мар'ян Швед знепритомнів після зіткнення з голкіпером Ейпена
Мар'ян Швед знепритомнів після зіткнення з голкіпером Ейпена / Фото: Twitter

Сам же поєдинок завершився для Мехелена поразкою з рахунком 1:3 та вильотом із Кубка країни. У чемпіонаті країни він іде на восьмому місці.

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У поточному сезоні швед провів 18 матчів у всіх турнірах, забив два м'ячі та зробив одну результативну передачу.

Раніше ми повідомляли, про моторошну травму Неймара: нога форварда ПСЖ вивернулася як гума, після підкату гваделупського захисника Сент-Етьєна Масона.

Неймара зламали в чемпіонаті Франції
Неймара зламали в чемпіонаті Франції / Фото: Twitter

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