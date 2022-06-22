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Кадиров був готовий вбити свою сестру – очевидець

Олексій Андрейцев Олексій Андрейцев редактор Спорт Сьогодні
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22 червня, 22:11
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Відомий український голкіпер Максим Левицький згадав банкет у Грозному та як Рамзан Кадиров накричав на сестру, яка не хотіла танцювати з футболістом
За словами Левицкого, Кадиров був злий на одну з сестер
За словами Левицкого, Кадиров був злий на одну з сестер / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній воротар збірної України Максим Левицький більшу частину своєї кар'єри провів у російських клубах. Левицький розповідав, чому росіяни бояться Бандеру.

А тепер Максим згадав період, коли виступав за Терек із Грозного. Клуб був під заступництвом Рамзана Кадирова.

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"У Грозному я був лише двічі – нас привезли туди на святкування виходу до Вищої ліги. А так ми жили в Кисловодську. Коли ти зайнятий грою у футбол, багато проходить повз. Пам'ятаю лише один випадок, коли я побачив ставлення Кадирова до своєї сестри.

Рамзан Кадиров: "Київ можна взяти за день-два" Фото: Sputnik
Рамзан Кадиров: "Київ можна взяти за день-два" Фото: Sputnik

На бенкеті до неї підійшов мій одноклубник, батько якого був міліцейським чиновником у Чечні. Так от, цей футболіст хотів потанцювати з дівчиною, а вона відмовила. Після цього Кадиров видав якусь тираду чеченською мовою – я її не розумію. Але по обличчю дівчини, що зблідло, все стало очевидно. Вона покірно встала і пішла танцювати.

Хтось із пацанів з команди точно прокоментував цю сцену: "Якби Кадиров мав при собі пістолет, то вистрілив би в неї", – розповів Левицький в інтерв'ю сайту "Футбол 24".

Раніше український воротар висміяв розумові здібності Рамзана Кадирова, який розпочав полювання на Героя України.

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