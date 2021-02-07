Кадр дня! Зінченка поклали під "стінкою" в "Манчестер Сіті"

Українець кістьми ліг заради перемоги своєї команди в чемпіонському матчі з "Ліверпулем"

Українець Олександр Зінченко став героєм кумедного моменту в центральному матчі Прем'єр-ліги Англії, в якому його "Манчестер Сіті" розгромив на виїзді "Ліверпуль" 4:1 і майже гарантував собі чемпіонський титул.

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На 44-й хвилині за рахунку 0:0 "Ліверпуль" отримав право на штрафний удар в небезпечній близькості від воріт "Манчестер Сіті". І щоб зміцнити "стінку", гості поклали під неї, як це зараз модно, футболіста.

У ролі найвідважнішої цеглинки в "стінці" "МанСіті" і виступив Зінченко, погодившись кістьми лягти під удар "Ліверпуля".

При цьому коли Зінченко вже приліг, партнер по "Сіті" Рубен Діаш підняв українця під шию і пересунув на півметра лівіше, щоб остаточно "замурувати" Олександром "стінку".

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У "Ліверпуля" виконувати стандарт зголосився Тьяго Алькантара. І влучив у "стінку"! Тільки не в Зінченка – удар на себе прийняв Марез.

Утім, українця можна тільки похвалити за готовність пожертвувати собою.

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Нагадаємо, після перемоги на "Енфілді" команда Зінченка вже на 10 очок випереджає "Ліверпуль", маючи ще й одну гру в запасі. Отже, підопічним Юргена Клоппа час попрощатися з надіями на чемпіонський титул. Наздогнати "МанСіті" ще спробують "МЮ" і "Лестер". Але їхні шанси невисокі.

За великим рахунком, "Манчестер Сіті" вже нині може приймати привітання з титулом.

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