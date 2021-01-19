"Бодібілдера" з "Динамо" зняли з гри через м'язи

Чемпіон світу серед молоді Денис Попов, який перед початком зборів похвалився м'язами, як у Роналду, не зміг зіграти в першому спарингу "Динамо" на зборі в ОАЕ проти варшавської "Легії" через проблеми з м'язами.

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Про це після матчу, програного киянами 0:2, заявив асистент головного тренера "Динамо" Еміліан Карас.

"Справа в тому, що Попов на ранковому тренуванні відчув, що його м'язи завантажені – вочевидь, накопичилася втома, і разом з лікарем було прийнято рішення звільнити його від гри і дати відпочити. Тому всі 90 хвилин на цій позиції зіграв Забарний. Луческу хотів, щоб всі зіграли по 45 хвилин, але ми вирішили не ризикувати Поповим і зняли його з гри", – цитує Караса офіційний сайт "Динамо"

Роналду і Попов / Фото: Instagram

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Нагадаємо, раніше фоловери Дениса Попова активно обговорювали тему його статури, як у бодібілдера. "Така м'язова маса не буде заважати в професійному футболі?" – задався питанням один із підписників динамівця. На що інші шанувальники футболіста відреагували: "Центрбеку – навряд", "Роналду ж не заважає".

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