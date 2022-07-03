Відомий футбольний журналіст зник безвісти під Лисичанськом

Ведучий програми "Футбольний формат" Олег Ящук, який служить у ЗСУ, не виходить на зв'язок

Олег Ящук / Фото: Колаж: Сьогодні

Колеги та друзі Олега Ящука повідомляють, що востаннє журналіст виходив на зв'язок 29 червня. Ящук воює у лавах Збройних сил України у складі 3-ї роти 10-ї бригади мотопіхотного бойового батальйону.

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Його підрозділ обороняє рубіж від російських орків у районі Лисичанська та Сіверського. На захоплення цієї території фашистські загарбники кинули усі сили.

Олег Ящук працює журналістом програми "Футбольний формат". Після початку повномасштабної збройної агресії РФ пішов у Збройні сили України.

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Ситуація у Лисичанську

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, окупанти в Лисичанську протягом короткого періоду повністю знищили адмінбудівлі. Вони закріплюються в місті, а також у Верхньокам'янці, і продовжують руйнувати прилеглі населені пункти.

Радник міністра оборони заявив, що ситуація в Лисичанську давно була дуже напруженою. / Фото: Колаж: Сьогодні