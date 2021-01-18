З українського села пішов у Росію: форвард "Колоса" змінив клуб

Футбольний клуб "Крила Совєтов" із Самари повідомив про трансфер у міжсезоння. В команду перейшов 26-річний ісландський форвард Арні Вільхамссон. Ми розповідали, що Вільхамссон зустрічається з красунею-фіналісткою Ліги чемпіонів.
Минулий сезон Вільхамссон провів у складі українського "Колоса" з Ковалівки. Всього за "Колос" Арні зіграв 15 матчів, забив 5 голів і зробив одну результативну передачу.
Після 13 турів "Колос" у Прем'єр-лізі йде на шостому місці – 18 очок. А "Крила Совєтов" лише борються за потрапляння в РПЛ. Команда посідає друге місце у другому за силою дивізіоні.
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До речі, до "Колоса" Арні Вільхамссон вже виступав в Україні. Ісландець грав за одеський "Чорноморець", де провів 14 матчів і забив 7 м'ячів. Також на його рахунку є один поєдинок у складі збірної Ісландії.
Дивіться, як Арні Вільхамссон забивав у чемпіонаті України:
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