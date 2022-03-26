Історія однієї фотографії. Вороги кинули зброю заради футболу

Світ на порозі Третьої світової війни. В Україні вже гинуть тисячі солдатів та мирних жителів. Якщо вогонь війни перекинеться на Європу, то жертв будуть мільйони.
Але навіть у найкривавіші часи, людям вистачало здорового глузду зупинитися посеред битви.
За тиждень до Різдва 1914 року деякі англійські та німецькі солдати почали обмінюватися вітаннями, співати пісні в окопах. Напруженість була знижена настільки, що солдати переходили лінію фронту, щоб поговорити зі своїми противниками і обмінятися з ними подарунками.
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На Святвечір та Різдво солдати обох сторін вийшли на нейтральну смугу, де обмінювалися продуктами харчування та сувенірами.
Більше того, вони навіть зіграли футбольний матч.
Британський солдат Ерні Вільямс так згадував той день:
"М'яч з'явився незрозуміло звідки. Це був справжній футбол. Деякі зняли куртки і поставили їх як штанги воріт. Один хлопець влучив у ворота, і першому голу раділи обидві команди. Жодної ворожості не було", – розповідав Вільямс.
І тут точно перемогла дружба. А до історії події Першої світової війни увійшли як Різдвяне перемир'я.
Через сто років у Британії відкрили пам'ятник, присвячений тим подіям. Композиція, що зображує солдат ворогуючих армій, які тягнуться один до одного для рукостискання, отримала назву All Together Now ("Зараз ми заразом").
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