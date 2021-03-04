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"Цікаво, хто кого здивує": думка екс-"гірника" про дуелі "Шахтар" – "Рома"

4 березня, 13:30

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Захисник Богдан Бутко поділився думками про протистояння в Лізі Європи

Уже наступного тижня українські клуби продовжать виступати в другому за рангом єврокубку. "Шахтарю" в 1/8 фіналу Ліги Європи належить битися з італійською "Ромою". Свої очікування від поєдинків висловив колишній захисник "гірників" Богдан Бутко, котрий нині виступає за турецький "Ерзурумспор" на правах оренди.

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Нагадаємо, квитки на матч "Шахтар" – "Рома" вже у вільному продажі.

Його слова наводить сайт sport.ua .

  • Про зустріч в Києві з екстренером "Шахтаря" Пауло Фонсекою:

"Думаю, це буде принциповий матч для нього. Адже Фонсека багато часу провів в "Шахтарі", і, думаю, частина його серця і душі залишилася з "Шахтарем". Тим більше, стадія 1/8 фіналу Ліги Європи зобов'язує, що важливо. Але, як то кажуть, гра покаже".

  • Про знайомство "гірників" з манерою гри команд Фонсеки:

"Фонсека знає гравців, а вони його принципи, тому дуже цікаво за цим буде спостерігати. Можливо, хтось зуміє чимось новим здивувати. Думаю, все буде дуже серйозно налаштовуватися, навіть на тренуваннях".

  • Для кого перемога цінніше – для Фонсеки чи "Шахтаря"?

"Я багато часу провів у "Шахтарі", тому мені б хотілося перемоги української команди. Для неї це буде набагато цінніше, ніж для "Роми". Але це футбол, і в цьому протистоянні, думаю, шанси 50 на 50. Я буду підтримувати тільки "Шахтар", тому бажаю йому удачі".

Читайте також: тренер "Роми" побоюється приїзду до Києва.

Дивіться, як "Шахтар" програв "Агробізнесу" в Кубку України:

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