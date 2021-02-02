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"Інтер" – "Ювентус": прогноз коментатора на суперматч Кубка Італії

2 лютого, 13:34

Кирило Круторогов , Олена Павлова

Футбольний експерт Кирило Круторогов вважає, що поєдинок не буде результативним

Сьогодні в Кубку Італії зійдуться Апеннінські гранди "Інтер" і "Ювентус". Перший поєдинок півфіналу пройде в Мілані на "Джузеппе Меацца". Початок принципового битви – о 21:45. "Інтер" – "Ювентус" онлайндоступний на нашому сайті з усіма найцікавішими подробицями, фото і відеоповторами зустрічі.

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Головне італійське дербі в рамках півфіналу Копа Італія. У "Інтера" сім трофеїв, останній з яких був здобутий десять років тому, у "Ювентуса" – 13, а останній – в сезоні-2017/2018.

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"Нерадзурі" не програють шість матчів поспіль. На попередніх стадіях вони не без труднощів пройшли "Фіорентину" (2:1 в овертаймах) і "Мілан" (2:1). У Дербі делла Мадонніна Лукаку отримав червону за сутичку з Ібрагімовичем, через що не зіграє з туринцями. І це вагома втрата.

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Лукаку та Ібрагімович

Лукаку та Ібрагімович / Фото: Reuters

Напередодні команда Конте розгромила "Беневенто" (4:0), але не показала потужного футболу і вже кілька матчів виглядає вельми втомленою. Травмований Д`Амброзіо.

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"Ювентус" після поразки від "Інтера" в чемпіонаті два тижні тому (0:2), виграв чотири матчі поспіль без пропущених голів. У лазареті – тільки Пауло Дибала. У Кубку туринці здолали "Дженоа" (3:2 в овертаймах) і "СПАЛ" (4:0).

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Кріштіану Роналду і Андреа Пірло

Кріштіану Роналду і Андреа Пірло / Фото: Reuters

З огляду на те, що ця стадія складається з двох матчів, а обидві команди мають досить насичений календар з сильними суперниками, очевидно, що грати вони будуть обережно. І це відобразиться на результативності. Голів в обох таймах не буде, очікуємо ТМ 2,5. Не виключаю підсумкову нічию на "Джузеппе Меацца".

Дивіться, як "Ювентус" грав в останньому турі чемпіонату Італії

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прогноз коментатор Ювентус ТУрин Інтер Італія кубок Італії
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