"Інтер" – "Мілан": прогноз коментатора на мегаматч Кубка Італії

Футбольний коментатор Кирило Круторогов вважає, що поєдинок не буде особливо результативним

Сьогодні вже у 1/4 Кубка Італії зійдуться Апеннінські гранди і лідери нинішнього чемпіонату "Інтер" і "Мілан". Початок матчу на стадіоні "Джузеппе Меацца" о 21:45. Мультимедійна онлайн-трансляція "Інтер" – "Мілан"доступна на нашому сайті з усіма найцікавішими подробицями.

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Дербі делла Мадонніна або дербі Мілана в рамках Копа Італія. У величезній історії їх протистоянь невелика перевагу на боці "Інтера": 82 перемоги проти 77 у "Мілана", ще 67 зустрічей завершилися нічиїми. У жовтневому матчі Серії А "россо-нері" виявилися сильнішими – 2:1. Вони ж перевершують "нерадзурі" в Кубкових дербі – 10 перемог проти 7. Вибивали "червоно-чорні" сусідів по місту і в останній баталії в рамках Копа Італія – в сезоні-2017/2018.

Златан Ібрагімович в матчі проти "Інтера" / Фото: Reuters

Додає інтересу їх битві і турнірне становище в чемпіонаті, адже ці команди є лідерами турнірної таблиці – "Мілан" випереджає "Інтер" на два очки і став "зимовим чемпіоном".

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На попередній стадії Кубка команда Конте вибила "Фіорентину" (2:1), завдяки голу Лукаку за хвилину до закінчення другого овертайму. А підопічним Піоле знадобилася серія пенальті після нульової нічиєї з "Торіно". Сьогодні їм не допоможе Джанлуїджі Доннарумма, який примудрився отримати дві жовті картки за хвилину, перебуваючи на лаві запасних. Травмовано Габбіа і Беннасер, все ще поза грою через коронавірус Хакан Чалханоглу. У господарів все ще в лазареті Весіно і Д`Амброзіо.

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Стадіон "Джузеппе Меацца" / Фото: Reuters

Поступатися не захоче ніхто, принциповість і путівка до наступного раунду на кону. Думаю, дуже результативною зустрічі не буде – ТМ 2,5. Також не виключаю, що в основний час команди не виявлять переможця, тобто буде нічия.

Дивіться, як "Мілан" грав проти "Аталанти"

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