"Інтер" – "Лаціо": прогноз на матч дня в Італії

У неділю, 14 лютого, на стадіоні "Джузеппе Меацца" у Мілані відбудеться матч 22-го туру чемпіонату Італії "Інтер" – "Лаціо". У разі перемоги "Інтер" обійде "Мілан" і очолить турнірну таблицю Серії А. Початок поєдинку – о 21:45. Пряма трансляція матчу відбудеться на каналі "Футбол 2" і сервісі OLL.TV.

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ІНТЕР" – "ЛАЦІО"

"Нерадзурі" засмучені й утомлені після вильоту з Кубку від "Ювентуса", коли після поразки вдома (1:2) вони розписали в гостях нульову нічию. Але у них є всі шанси поборотися за "скудето". У чемпіонаті в них одна поразка в останніх п'ятнадцяти матчах і п'ять поспіль без них, але з двома нічиїми. Команда Конте – на другому місці Серії А, відстаючи на дещицю від головного ворога. Кадрових втрат немає.

"Лаціо" не програє сім матчів поспіль, вигравши останні шість. Завдяки цьому "орли" злетіли вже на 5-те місце, причому здолали вони досить сильних суперників – "Аталанту" і "Рому". Остання зустріч у минулому лютому в Римі завершилася перемогою господарів (2:1), а в Мілані перемога була за "нерадзурі" (1:0). Сімоне Індзагі не розраховує на травмованих Луїса Феліпе і Томаса Стракошу.

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СТАВКА ВІД КРУТОРОГОВА. Варто настроюватися на серйозне тактичне протистояння без вишуканості й видовищності. Розкриватися ніхто не буде. "Лаціо" трохи свіжіше. Думаю, римляни не програють.

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