Гравцеві Динамо дали зарплату 25 тисяч доларів на місяць

Захисник Олег Допілка, який став з киянами чемпіоном України-2009, розповів, якою була його розмова з Ігорем Суркісом перед укладенням контракту

Колишній захисник Динамо Олег Допілка / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Колишній футболіст Динамо Олег Допілка, котрий з киянами виграв чемпіонат України-2009, розповів, якою була його зарплата в столичному клубі і як саме він про неї домовився з президентом "біло-синіх" Ігорем Суркісом.

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"З Ігорем Суркісом спілкувалися всього одного разу. Коли контракт укладали. Звісно, я пам'ятаю ту розмову. Ми щодо умов домовлялися. Був Кубок Першого каналу, після нього я приїхав. Суркіс каже: "Твої агенти, вони такі-сякі, їх ніколи в житті не буде у мене в кабінеті. Скільки ти хочеш?" Я сиджу, мовчу. Кажу: "Стільки-то". Він: "Стільки-то? Ну гаразд, може стільки-то бути". Я кажу: "Дякую, Ігоре Михайловичу". Прилетів зі зборів, у агента була вже угода, мені потрібно було тільки підпис поставити"

"Яка була сума? 25 тисяч доларів", – наводить слова Олега Допілки Профутбол

Чемпіон України-2009 Олег Допілка / Фото: FootBoom

Раніше колишній футболіст Динамо поскаржився на дідівщину в Києві. Олег Допілка розповів, як на початку свого перебування в столиці йому доводилося розповідати старшим віршики і бігати за їхньою вказівкою на ринок.

Нині Олегу Допілці 35 років. Він виступає за клуб Другої ліги – Ужгород.

Три роки тому в Ужгороді на футзальному турнірі Допілку побили фанати.