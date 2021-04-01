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Гравців Ювентуса оштрафували за незаконну вечірку. А могли сісти до в'язниці

1 квітня, 16:44

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Футболісти розслабилися під час паузи на матчі збірних

Футболісти Ювентуса Уестон Маккенні, Пауло Дібала і Артур будуть оштрафовані за відвідини вечірки в порушення місцевих протоколів COVID-19. Гравець збірної США організував захід, в якому імовірно брало участь від 10 до 20 людей, а Дібала і Артур прибули в якості гостей.

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Клуб ще не дав офіційних коментарів з цього приводу, але очікується, що Ювентус прийме суворі дисциплінарні заходи стосовно гравців. Цілком можливо, що Юве доведеться на час відправити гравців на карантин.

У той же час, вся трійка вже піддалася штрафам відповідно до державних правил, повідомляє goal.com, посилаючись на La Stampa.

Раніше ми писали, що Ювентус позбавляється від зірки: Роналду за ціною Циганкова. Італійському гранду важко тягнути зарплату п'ятикратного володаря "Золотого м'яча".

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Дивіться, як Ювентус поступився Беневенто:

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Ювентус ТУрин Пауло Дібала Артур Мело Вестон Маккенні

Джерело: Сегодня|Спорт

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