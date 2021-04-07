Гравця Динамо жорстко покарали в Польщі за впертість

Український нападник Легії Назарій Русин переведений до дублюючого складу польського клубу. Там він проведе два тижні. Про це повідомила пресаташе клубу Ізабелла Крук.

Decyzj klubu, przez najblisze dwa tygodnie Nazarij Rusyn bdzie trenowa z drugim zespoem Legii Warszawa. - Iza Kruk (@Kruk_Izabela) April 6, 2021

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що футболіст відмовився грати за дубль Легії, що і спровокувало конфлікт з тренерським штабом.

Сам Русин заявляв, що відмовився грати за другу команду через штучне поле, яке могло погіршити його стару травму.

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Нагадаємо, що Легія орендувала Русина взимку, однак на цей момент форвард зіграв за польську команду тільки один матч в Кубку. Раніше помилки динамівця привели до вильоту Легії з Кубка Польщі.

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