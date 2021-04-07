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Гравця Динамо жорстко покарали в Польщі за впертість

7 квітня, 19:59

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Назарія Русина перевели в дубль Легії

Український нападник Легії Назарій Русин переведений до дублюючого складу польського клубу. Там він проведе два тижні. Про це повідомила пресаташе клубу Ізабелла Крук.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що футболіст відмовився грати за дубль Легії, що і спровокувало конфлікт з тренерським штабом.

Сам Русин заявляв, що відмовився грати за другу команду через штучне поле, яке могло погіршити його стару травму.

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Нагадаємо, що Легія орендувала Русина взимку, однак на цей момент форвард зіграв за польську команду тільки один матч в Кубку. Раніше помилки динамівця привели до вильоту Легії з Кубка Польщі.

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Легія Назарий Русин

Джерело: ua-football

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