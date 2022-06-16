Гравець клубу Першої ліги бореться з орками на Харківщині

Півзахисник Краматорська Павло Похитайло захищає Україну від рашистів зі зброєю у руках

Футболіст Павло Похитайло вирушив на фронт / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські спортсмени не залишилися осторонь з початком військової агресії російсько-фашистських військ РФ. Багато атлетів долучилися до волонтерського руху, а також пішли воювати на фронт.

Читайте також: Вихованець Шахтаря захищає Україну від російських окупантів

Реклама

Серед них футболіст Краматорська Павло Похитайло. 26-річний півзахисник захищає Батьківщину на Харківщині у складі спецпідрозділу KRAKEN. Про це повідомляє прес-служба клубу.

З початку повномасштабної війни Павло приєднався до волонтерської діяльності і незабаром зі зброєю вирушив на фронт, щоб стати на захист України від російських загарбників.

Реклама

Зазначимо, що на професійному рівні вихованець харківського Геліоса Павло Похитайло виступав за команди Нікополь та Краматорськ. Є в кар'єрі 26-річного футболіста досвід виступу у польському чемпіонаті, де він захищав кольори Ожел та Ніси.

Раніше ми розповідали про екс-воротаря Металіста 1925 Романа Зарубіна, який добровільно вступив до лав Національної гвардії України.

Роман Зарубін захищає Україну в лавах Нацгвардії / Фото: Колаж: Сьогодні