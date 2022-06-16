Гравець клубу Першої ліги бореться з орками на Харківщині

Українські спортсмени не залишилися осторонь з початком військової агресії російсько-фашистських військ РФ. Багато атлетів долучилися до волонтерського руху, а також пішли воювати на фронт.
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Серед них футболіст Краматорська Павло Похитайло. 26-річний півзахисник захищає Батьківщину на Харківщині у складі спецпідрозділу KRAKEN. Про це повідомляє прес-служба клубу.
З початку повномасштабної війни Павло приєднався до волонтерської діяльності і незабаром зі зброєю вирушив на фронт, щоб стати на захист України від російських загарбників.
Зазначимо, що на професійному рівні вихованець харківського Геліоса Павло Похитайло виступав за команди Нікополь та Краматорськ. Є в кар'єрі 26-річного футболіста досвід виступу у польському чемпіонаті, де він захищав кольори Ожел та Ніси.
Раніше ми розповідали про екс-воротаря Металіста 1925 Романа Зарубіна, який добровільно вступив до лав Національної гвардії України.