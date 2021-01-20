Гравець "Динамо" після інсульту заговорив португальською

На початку 2000-х в Україну хлинули легіонери, одним з яких був 20-річний Тіберіу Гіоане. Добро на трансфер румуна в київське "Динамо" дав тодішній наставник команди Валерій Лобановський, а це був неабиякий аванс для талановитого півзахисника. Проте, кар'єра Гіоане склалася не так, як цього хотів би сам футболіст, незважаючи на чотири перемоги в чемпіонаті і три – в Кубку країни.

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Проблеми румуна тягнуться з дитинства – батько майбутнього футболіста працював далекобійником і пропав безвісти в Австрії, коли Тіберіу було 10 років. "Так, його мати відвідувала його в 1990 і 1991 роках. Його план полягав у тому, щоб повернутися додому. На жаль, цього не сталося. Моя мама також нічого не знає. Я нічого не чув про батька останні 30 років. Він просто зник, і навіть сьогодні я не знаю – живий він чи мертвий. Як я вже говорив, нікому немає діла до чужих проблем. Це жорстока правда. Всі люди на землі однакові", – розповідав у недавньому інтерв'ю sport.ua сам Гіоане.

Сімейна трагедія і психічна травма на цьому ґрунті позначилася на подальшому житті спортсмена... У 2005 році на зборах українського клубу в Португалії у Гіоане стався крововилив у мозок. Йожеф Сабо, який займав тоді пост головного тренера киян, згадував, що румун одного разу прокинувся вранці і вільно заговорив португальською.

"Мовою, навіть слова з якої не знав ще напередодні. У нас у всіх очі на лоба! А Гіоане попросив молитовник, відкрив і почав читати вголос. У готелі були португальці – він з ними запросто базікав. Якби це сталося не на моїх очах – я б не повірив", – розповідав Сабо в інтерв'ю газеті "Спорт-Експрес" у 2008 році.

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Тіберіу Гіоане / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Гіоане знадобилося майже два роки, щоб знову повернутися на поле, хоча лікарі радили йому покинути спорт. Тіберіу зумів не тільки відвоювати місце в складі "Динамо", але й завоювати любов столичних уболівальників. У Києві його запам'ятали як порядну людину і самовідданого футболіста. На жаль, запалу гравця надовго не вистачило і в 30 років він змушений був повісити бутси на цвях.

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