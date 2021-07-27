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Ігор Харатін – про Євро по телевізору і відхід Реброва. Ексклюзив з Угорщини

Олексій Ісаєнко Олексій Ісаєнко
27 липня, 16:00
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Кореспондент "Сьогодні" поспілкувався в Будапешті з українським легіонером Ференцвароша напередодні повторного поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів проти Жальгіріса
Ігор Харатін прокоментував непотрапляння на Євро-2020 та прощання з Сергієм Ребровим
Ігор Харатін прокоментував непотрапляння на Євро-2020 та прощання з Сергієм Ребровим / Фото: Getty Images

Будапешт, і ось вона – Свобода! До чого дійшов прогрес! Маски скасували! В Угорщині носити їх більше не потрібно: ні в транспорті, ні в приміщеннях – ніде.

Який же він солодкий – цей ковток гарячого свіжого літнього повітря! Хотілося тут побувати під час чемпіонату Європи – не склалося, проте в червні такого роздолля тут не було й близько. А через місяць...

Про Євро нагадують лише рідкісні незірвані афіші та покажчики в метро, самотні забмавуті банери на бічних вулицях. Ну і чудовий стадіон – рідний дім мадярської збірної, що зовсім недавно приймав французів, португальців, голландців, чехів.

Нині там затишшя. Футбольні події минулого тижня перемістилися на інші арени міста. У вівторок в центрі уваги опинився Ференцварош, який зустрічався в кваліфікації Ліги чемпіонів з литовським Жальгірісом. Тренера Сергія Реброва, який тричі поспіль приводив "фраді" до тріумфу в першості Угорщини, змінив австрієць Петер Штегер.

А лідерами на полі як і раніше залишаються українці – Олександр Зубков і Ігор Харатін. Обидва вийшли в стартовому складі і обидва внесли вагомий вклад в переконливу перемогу Ференцвароша.

Правий вінгер Зубков – хороший! Активно брав участь в атакуючих діях, в середині першого тайму мав прекрасну можливість вразити ворота. Його прохід став прелюдією до першого голу, забитого незабаром.

Харатін солідно керував грою на позиції опорника, був непрохідний в захисті, гострими пасами починав атаки своєї команди. Дуже сподобалася його гра. Наступного дня після матчу нам вдалося поспілкуватися з Ігорем Харатіним.

- Ігорю, ви так впевнено виглядали, були справжнім господарем в центрі півзахисту – так і напрошується аналогія з легендарним Анатолієм Тимощуком в його кращі роки...

- Спасибі, таке порівняння, звичайно, дуже приємне, але не мені про це судити. Намагаюся показати максимум на полі, робити те, що у мене найкраще виходить. Так, вчора була гарна гра, ми домінували.

Помітно додає команда, додаю я сам, і це – найголовніше. Відмінно себе почуваю. 2:0 – непоганий результат, але розслаблятися не варто, все-таки – Ліга чемпіонів. Ще є над чим працювати, поки що ми лише вкочуємося в сезон.

- Він буде для вас уже четвертим у складі Ференцвароша. Ґрунтовно обжилися в Угорщині?

- Нам з дружиною тут дуже комфортно. Будапешт – прекрасне місто!

- І одне з міст – господарів Євро 2020. У вас вимальовувалася хороша перспектива участі в турнірі, але у підсумку ви не потрапили в заявку збірної України...

- В кінці минулого сезону у мене була травма і довелося пропустити 2-3 тижні. До кінця чемпіонату я встиг відновитися, в матчі останнього туру вийшов на заміну. Але тренерський штаб збірної ухвалив рішення не включати мене до складу.

Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Звичайно ж, був засмучений. Але нічого не поробиш – таке футбольне життя. Через такі етапи треба проходити і рухатися далі, ставати сильнішими, розвиватися, прагнути прогресувати.

До цієї ситуації я тільки так ставлюся. Але, зізнаюся, було нелегко дивитися чемпіонат Європи вдома по телевізору. За нашу збірну дуже переживав, вболівав, бачив усі ігри.

- Чи була у вас можливість відвідати один з матчів Євро, що проходили на "Пушкаш Арені"?

- На жаль, ні. У нас якраз ішла підготовка до старту в Лізі чемпіонів, майже кожен день – по два тренування. Тільки матч Україна – Голландія вдалося подивитися на великому екрані, на Площі Героїв (одна з головних площ Будапешта. – Прим. А.С.) фан-зону класно облаштували.

Прекрасна атмосфера, безліч народу, причому багато вболівальників збірної України. Отримав величезне задоволення! У Будапешті люблять футбол, за своїх вболівають люто! Було дуже цікаво спостерігати за грою в такому оточенні.

- Ви вільно можете відвідувати подібні заходи? Футболіста найпопулярнішого клубу Угорщини напевно впізнають на вулиці...

- Так, звичайно, без проблем. До Ференцвароша тут ставляться з великою повагою. Іноді підходять люди, просять автограф або хочуть сфотографуватися. Намагаюся нікому не відмовляти. Із задоволенням подивився футбол серед уболівальників.

- У міжсезоння Ференцварош покинув головний тренер Сергій Ребров...

Ці три роки були просто фантастичними. Ми досягли неймовірного результату. Всі розуміють, що буде складно тримати цю планку. Але постараємося. Дуже сподобалося працювати з Сергієм Станіславовичем. Сподіваюся, в майбутньому ми ще попрацюємо разом.

- Що змінилося в команді з приходом нового тренера?

- Є зміни, але не сказав би, що вони кардинальні. Зрозуміло, що у кожного тренера своє бачення. Новий наставник хоче внести щось своє, запропонувати свої ідеї.

Але наша команда досягла останнім часом великих результатів. Петер Штегер так і сказав – у нас багато що виходило, тому все міняти не потрібно, в цьому немає необхідності.

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