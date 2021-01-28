Ібру через "віслюка" не пускають на фестиваль у Сан-Ремо

Златан став персоною нон грата після конфлікту з Лукаку. Шведа звинувачують у расизмі

Скандал у матчі Кубка Італії з "Інтером", у якому форвард "Мілана" Златан Ібрагімович зчепився з Ромелу Лукаку, обернувся іміджевими наслідками для шведа.

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Координаційний комітет асоціацій із захисту навколишнього середовища і прав користувачів і споживачів (Codacons) закликав заборонити Златану Ібрагімовичу відвідувати музичний фестиваль у Сан-Ремо з 2 по 6 березня, куди він раніше був запрошений як гість.

Організація звинувачує Ібру в расизмі щодо нападника "Інтера" Лукаку і вважає присутність шведа на фестивалі неприпустимою.

Про це повідомляє Calcioe Finanza.

Нагадаємо, між Ібрагімовичем і Лукаку в поєдинку Кубка Італії стався конфлікт, який переріс у бійку. Златан сказав бельгійцю: "Іди займайся своїм вуду-лайном, маленький віслюче". На це Лукаку відповів: "Хочеш поговорити про мою матір? Сучий сине".

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Лукаку та Ібрагімович / Фото: Reuters

При цьому форварди влаштували подобу півнячого бою – Златан навіть злегка буцнув Ромелу в підборіддя. Обидва отримали по жовтій картці. А пізніше, за другий "гірчичник", Ібрагімович був вилучений з поля, а його "Мілан" програв "Інтеру" 1:2.

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