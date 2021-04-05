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Ібрагімовича звинуватили у вбивстві. Справа була ще в 2011 році

5 квітня, 21:28

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Шведський футболіст до всього ще й перевіз останки своєї жертви до себе додому

Нападника Мілана і збірної Швеції Златана Ібрагімовича звинуватили у вбивстві. Шведська газета Expressen повідомила, що Ібрагімович застрелив лева, а потім перевіз його останки з Південної Африки до Швеції в 2011 році.

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За словами джерела, тварина понад рік перебувала в клітці, перш ніж була застрелена. Лев офіційно класифікований як "вразливий вид" і внесений до Червоної книги як вид, який перебуває під загрозою зникнення. Проте полювання на левів у Південній Африці є законним за умови отримання відповідних дозволів.

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За відомостями джерела, потім Златан перевіз шкіру, череп і щелепу в свій будинок в Мальме. Цікаво, що на спині шведа красується велике тату із зображенням лева.

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футболіст полювання лев мисливець Златан Ібрагімович

Джерело: Сегодня|Спорт

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